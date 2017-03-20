Минфин предложил использовать полис ОМС при обращении в частные клиники Министерство финансов РФ выступило с инициативой расширения использования полисов ОМС. Как заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении гражданам возможности оплачивать медицинскую помощь по полисам ОМС в частных клиниках и за границей.



«Вижу перспективы в ряде направлений, в том числе в придании ОМС функций не просто почтальона, но именно непосредственно страхователя»,— цитирует



При этом Моисеев подчеркнул, что преждевременного говорить о том, что реформирование ОМС произойдет в 2018 году.



В Москве с 2015 года в качестве эксперимента был запущен проект «Доктор рядом» — это сеть частных клиник, в которых граждане могли получать бесплатные услуги в рамках ОМС. Программа «Доктор рядом» была разработана столичными властями в качестве альтернативы обычным городским поликлиникам. В небольших медучреждениях, расположенных на первых этажах жилых домов, терапевты ведут бесплатный прием по полисам ОМС. Рядом работают другие специалисты, принимающие граждан на платной основе. По мнению экспертов, такая бизнес-модель себя не оправдала.



Ключевые слова: ОМС Министерство финансов РФ выступило с инициативой расширения использования полисов ОМС. Как заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении гражданам возможности оплачивать медицинскую помощь по полисам ОМС в частных клиниках и за границей.«Вижу перспективы в ряде направлений, в том числе в придании ОМС функций не просто почтальона, но именно непосредственно страхователя»,— цитирует «Коммерсант» Моисеева. Он уточнил, что пока идея о возможности использования ОМС при оплате услуг частных клиник, включая медучреждения за границей, рассматривается только на уровне Минфина. Согласно предложению, если пациент захочет обратиться в частную клинику, часть расходов покроет государство, остальное он оплатит сам. По мнению авторов инициативы, это позволит сделать более эффективным расходование средств Фонда ОМС.При этом Моисеев подчеркнул, что преждевременного говорить о том, что реформирование ОМС произойдет в 2018 году.В Москве с 2015 года в качестве эксперимента был запущен проект «Доктор рядом» — это сеть частных клиник, в которых граждане могли получать бесплатные услуги в рамках ОМС. Программа «Доктор рядом» была разработана столичными властями в качестве альтернативы обычным городским поликлиникам. В небольших медучреждениях, расположенных на первых этажах жилых домов, терапевты ведут бесплатный прием по полисам ОМС. Рядом работают другие специалисты, принимающие граждан на платной основе. По мнению экспертов, такая бизнес-модель себя не оправдала.Ключевые слова: софинансирование









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Минфин предложил использовать полис ОМС при обращении в частные клиники Как заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении гражданам возможности оплачивать медицинскую помощь по полисам ОМС в частных клиниках и за границей.

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