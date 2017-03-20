ДНКЦИБ проводит цикл онлайн-семинаров по вопросам диагностики, лечения и профилактики полиомиелита и острых вялых параличей

В связи с выявлением циркуляции вакцин-ассоциированных штаммов, а также циркуляции штаммов дикого вируса полиомиелита в сточных водах ряда развивающихся стран и развитием как вакцин-ассоциированных, так и вирусных острых вялых параличей, по поручению министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой специалисты ведущего профильного учреждения — Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА (ранее — НИИДИ) — проводят цикл онлайн-семинаров по вопросам диагностики, лечения и профилактики полиомиелита и острых вялых параличей.

В ходе онлайн-семинаров будут освещены вопросы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения полиомиелита и острых вялых параличей. Будут рассмотрены современные аспекты вирусологической диагностики, нейрофизиологических методов обследования пациентов, а также разобраны способы специфической профилактики полиомиелита.

Онлайн-семинары рассчитаны на широкую аудиторию специалистов: инфекционистов, педиатров, врачей общей практики, врачей функциональной диагностики, врачей-лаборантов, врачей-иммунологов, фельдшеров, учащихся медицинских ВУЗов и колледжей.

Онлайн-семинары проводят специалисты ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:

28 ноября 2017 (вт) 16:00-18:00 мск

Полиомиелит и острые вялые параличи: клиника, дифференциальная диагностика, лечение

Иванова Марина Витальевна — старший научный сотрудник отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы, кандидат медицинских наук;

04 декабря 2017 (пн) 16:00-18:00 мск

Специфическая профилактика полиомиелита

Харит Сусанна Михайловна — руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор

05 декабря 2017 (вт) 16:00-18:00 мск

Нейрофизиологические методы диагностики острых вялых параличей

Войтенков Владислав Борисович — заведующий отделением функциональных методов диагностики, кандидат медицинских наук.

06 декабря 2017 (ср) 16:00-18:00 мск

Вирусологическая диагностика при острых вялых параличах

Мурина Елена Александровна — ведущий научный сотрудник, руководитель отдела вирусологии и молекулярно-биологических методов исследований, доктор биологических наук;

Заявка на аккредитацию семинаров в системе НМО направлена в Комиссию по оценке соответствия образовательных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования установленным требованиям.

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