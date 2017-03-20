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 Главная / Новости медицины и фармации

23.11.2017 10:32

ДНКЦИБ проводит цикл онлайн-семинаров по вопросам диагностики, лечения и профилактики полиомиелита и острых вялых параличей

В связи с выявлением циркуляции вакцин-ассоциированных штаммов, а также циркуляции штаммов дикого вируса полиомиелита в сточных водах ряда развивающихся стран и развитием как вакцин-ассоциированных, так и вирусных острых вялых параличей, по поручению министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой специалисты ведущего профильного учреждения — Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА (ранее — НИИДИ) — проводят цикл онлайн-семинаров по вопросам диагностики, лечения и профилактики полиомиелита и острых вялых параличей.

В ходе онлайн-семинаров будут освещены вопросы диагностики, дифференциальной диагностики и лечения полиомиелита и острых вялых параличей. Будут рассмотрены современные аспекты вирусологической диагностики, нейрофизиологических методов обследования пациентов, а также разобраны способы специфической профилактики полиомиелита.

Онлайн-семинары рассчитаны на широкую аудиторию специалистов: инфекционистов, педиатров, врачей общей практики, врачей функциональной диагностики, врачей-лаборантов, врачей-иммунологов, фельдшеров, учащихся медицинских ВУЗов и колледжей.

Онлайн-семинары проводят специалисты ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России:

28 ноября 2017 (вт) 16:00-18:00 мск
Полиомиелит и острые вялые параличи: клиника, дифференциальная диагностика, лечение

Иванова Марина Витальевна — старший научный сотрудник отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы, кандидат медицинских наук;

04 декабря 2017 (пн) 16:00-18:00 мск
Специфическая профилактика полиомиелита

Харит Сусанна Михайловна — руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор

05 декабря 2017 (вт) 16:00-18:00 мск
Нейрофизиологические методы диагностики острых вялых параличей

Войтенков Владислав Борисович — заведующий отделением функциональных методов диагностики, кандидат медицинских наук.

06 декабря 2017 (ср) 16:00-18:00 мск
Вирусологическая диагностика при острых вялых параличах

Мурина Елена Александровна — ведущий научный сотрудник, руководитель отдела вирусологии и молекулярно-биологических методов исследований, доктор биологических наук;

Заявка на аккредитацию семинаров в системе НМО направлена в Комиссию по оценке соответствия образовательных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования установленным требованиям.

www.obr.spb.ru





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23.11.2017 12:12

Минфин предложил использовать полис ОМС при обращении в частные клиники

Как заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев, сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении гражданам возможности оплачивать медицинскую помощь по полисам ОМС в частных клиниках и за границей.

23.11.2017 10:48

Takeda зарегистрировала в России ингибитор протеасом для лечения множественной миеломы

Исксзомиб – первый в своем классе пероральный ингибитор протеасом, подтверждивший свою эффективность в терапии пациентов с рецидивирующей и/или резистентной множественной миеломой. Поставки иксазомиба на российский рынок начнутся в первом квартале 2018 г.

22.11.2017 17:54

В Совфеде появился совет по региональному здравоохранению

Новый консультативный орган станет дискуссионной площадкой для обсуждения существующих проблем, обмена лучшими практиками и выработки рекомендаций по совершенствованию системы здравоохранения в регионах.

22.11.2017 15:49

Отечественные фармпроизводители нарастили поставки по госконтрактам

На рынке ЖНВЛП доля российских производителей выросла на 4,3%: с 28,7% в деньгах до 32%. В онкологии на 9%: с 32 до 41%. По поставкам лекарств для редких заболеваний («7 нозологий») доля отечественных медикаментов увеличилась с 35 до 40%, зафиксировал Минпромторг.

22.11.2017 14:51

Компания PRO.MED.CS Praha a.s. запустит производство медикаментов в России

Фармкомпании ЗАО «ЗиО-Здоровье» и PRO.MED.CS Praha a.s. подписали соглашение о локализации в России производства двух лекарственных препаратов - Урсосана и Индапа. Сумма сделки превышает 2 млрд рублей.

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