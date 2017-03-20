Takeda зарегистрировала в России ингибитор протеасом для лечения множественной миеломы

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Главная / Новости медицины и фармации
23.11.2017 10:48
Takeda зарегистрировала в России ингибитор протеасом для лечения множественной миеломыРоссийские пациенты с множественной миеломой получили доступ к первому в своем классе пероральному ингибитору протеасом – препарату иксазомиб компании Takeda. Лекарственное средство было зарегистрировано контрольными органами РФ под торговым наименованием Нинларо, сообщается в поступившем в Remedium материале.
Иксазомиб был одобрен на основании результатов базового клинического исследования III фазы TOURMALINE-MM1, прошедшего при участии 722 пациентов. Было показано, что терапия новым препаратом в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном превосходит плацебо плюс леналидомид и дексаметазон у взрослых пациентов, страдающих рецидивирующей и/или резистентной множественной миеломой. Согласно полученным данным, при добавлении к терапии иксазомиба продолжительность жизни пациентов без ухудшения их состояния достигает 20,6 месяцев, тогда как без нового препарата данный показатель не превышает 14,7 месяцев. Лекарственное средство было зарегистрировано на территории США в 2015 году.
Поставки препарата на российский рынок начнутся в первом квартале 2018 г. С 2015 года «Такеда Россия» ведет работу по локализации производства иксазомиба на заводе в Ярославле. Ожидается, что российская площадка будет готова приступить к выпуску инновационного онкологического продукта во второй половине 2018 г.
Ключевые слова: Takeda
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