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 Главная / Новости медицины и фармации

22.11.2017 17:54

В Совфеде появился совет по региональному здравоохранению

В Совете Федерации создан совет по региональному здравоохранению, рассказала на заседании верхней палаты парламента ее вице-спикер Галина Карелова. По ее словам, эта необходимость продиктована неоднородностью ситуации в регионах и теми задачами, которыми стоят перед современным здравоохранением: предстоит повысить уровень информатизации в медицинских учреждениях и доступность высокотехнологичной помощи, улучшить лекарственное обеспечение, шире использовать возможности телемедицины.

«Создание такого совета - решение, принятое по итогам широкого обсуждения ситуации в региональном здравоохранении. Идея его создания, что называется, созрела. О его необходимости говорилось на Форуме социальных инноваций, который прошел летом этого года, на многочисленных дискуссиях в Совете Федерации, в обращениях граждан», - приводит ТАСС слова Кареловой.

Новый консультативный орган станет дискуссионной площадкой для обсуждения существующих проблем, обмена лучшими практиками и выработки рекомендаций по совершенствованию системы здравоохранения в регионах.

«В Совфеде хорошо понимают масштаб проблем регионального здравоохранения. Мы рассчитываем, что новый совет сыграет объединяющую роль для регионов, сможет содействовать ускорению позитивных процессов и решению задач, поставленных президентом в его Послании [Федеральному собранию]», - сказала Карелова.

В новый совет войдут представители федеральных органов власти и медицинского сообщества, общественных организаций, социально ориентированных НКО и другие эксперты. Первое заседание совета состоится во время весенней парламентской сессии.

Ключевые слова: Совет Федерации, регион


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