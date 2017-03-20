В Совфеде появился совет по региональному здравоохранению В Совете Федерации создан совет по региональному здравоохранению, рассказала на заседании верхней палаты парламента ее вице-спикер Галина Карелова. По ее словам, эта необходимость продиктована неоднородностью ситуации в регионах и теми задачами, которыми стоят перед современным здравоохранением: предстоит повысить уровень информатизации в медицинских учреждениях и доступность высокотехнологичной помощи, улучшить лекарственное обеспечение, шире использовать возможности телемедицины.



«Создание такого совета - решение, принятое по итогам широкого обсуждения ситуации в региональном здравоохранении. Идея его создания, что называется, созрела. О его необходимости говорилось на Форуме социальных инноваций, который прошел летом этого года, на многочисленных дискуссиях в Совете Федерации, в обращениях граждан», - приводит



Новый консультативный орган станет дискуссионной площадкой для обсуждения существующих проблем, обмена лучшими практиками и выработки рекомендаций по совершенствованию системы здравоохранения в регионах.



«В Совфеде хорошо понимают масштаб проблем регионального здравоохранения. Мы рассчитываем, что новый совет сыграет объединяющую роль для регионов, сможет содействовать ускорению позитивных процессов и решению задач, поставленных президентом в его Послании [Федеральному собранию]», - сказала Карелова.



В новый совет войдут представители федеральных органов власти и медицинского сообщества, общественных организаций, социально ориентированных НКО и другие эксперты. Первое заседание совета состоится во время весенней парламентской сессии.



Ключевые слова: регион В Совете Федерации создан совет по региональному здравоохранению, рассказала на заседании верхней палаты парламента ее вице-спикер Галина Карелова. По ее словам, эта необходимость продиктована неоднородностью ситуации в регионах и теми задачами, которыми стоят перед современным здравоохранением: предстоит повысить уровень информатизации в медицинских учреждениях и доступность высокотехнологичной помощи, улучшить лекарственное обеспечение, шире использовать возможности телемедицины.«Создание такого совета - решение, принятое по итогам широкого обсуждения ситуации в региональном здравоохранении. Идея его создания, что называется, созрела. О его необходимости говорилось на Форуме социальных инноваций, который прошел летом этого года, на многочисленных дискуссиях в Совете Федерации, в обращениях граждан», - приводит ТАСС слова Кареловой.Новый консультативный орган станет дискуссионной площадкой для обсуждения существующих проблем, обмена лучшими практиками и выработки рекомендаций по совершенствованию системы здравоохранения в регионах.«В Совфеде хорошо понимают масштаб проблем регионального здравоохранения. Мы рассчитываем, что новый совет сыграет объединяющую роль для регионов, сможет содействовать ускорению позитивных процессов и решению задач, поставленных президентом в его Послании [Федеральному собранию]», - сказала Карелова.В новый совет войдут представители федеральных органов власти и медицинского сообщества, общественных организаций, социально ориентированных НКО и другие эксперты. Первое заседание совета состоится во время весенней парламентской сессии.Ключевые слова: Совет Федерации









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В Совфеде появился совет по региональному здравоохранению Новый консультативный орган станет дискуссионной площадкой для обсуждения существующих проблем, обмена лучшими практиками и выработки рекомендаций по совершенствованию системы здравоохранения в регионах.

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