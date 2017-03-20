Отечественные фармпроизводители нарастили поставки по госконтрактам

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Главная / Новости медицины и фармации
22.11.2017 15:49
Отечественные фармпроизводители нарастили поставки по госконтрактамРоссийские фармацевтические компании увеличили объемы поставок лекарств для государственных нужд. Об этом, как пишет РБК, заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб на конференции Infor-media «Что происходит на фармацевтическом рынке?». Этому способствовало введение в 2016 году преференций для российских производителей, полагает он.
Минпромторг сравнил данные 2015 года и первых семи месяцев 2017 года по отдельным заболеваниям и сегментам рынка. На рынке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов доля российских производителей выросла на 4,3%: с 28,7% в деньгах до 32%. В онкологии на 9%: с 32 до 41%. По поставкам лекарств для редких заболеваний («7 нозологий») доля отечественных медикаментов увеличилась с 35 до 40%, зафиксировал Минпромторг.
Доля российских компаний в поставках средств от туберкулеза была 66%, а сейчас составляет 75,4%. Сегмент медикаментов против ВИЧ вырос всего на 1,5% в деньгах — с 22 до 23,5%, но значительно в упаковках — с 51 до 67,6%.
Ключевые слова: госзакупки
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