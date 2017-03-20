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 Главная / Новости медицины и фармации

22.11.2017 15:49

Отечественные фармпроизводители нарастили поставки по госконтрактам

Российские фармацевтические компании увеличили объемы поставок лекарств для государственных нужд. Об этом, как пишет РБК, заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб на конференции Infor-media «Что происходит на фармацевтическом рынке?». Этому способствовало введение в 2016 году преференций для российских производителей, полагает он.

Минпромторг сравнил данные 2015 года и первых семи месяцев 2017 года по отдельным заболеваниям и сегментам рынка. На рынке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов доля российских производителей выросла на 4,3%: с 28,7% в деньгах до 32%. В онкологии на 9%: с 32 до 41%. По поставкам лекарств для редких заболеваний («7 нозологий») доля отечественных медикаментов увеличилась с 35 до 40%, зафиксировал Минпромторг.

Доля российских компаний в поставках средств от туберкулеза была 66%, а сейчас составляет 75,4%. Сегмент медикаментов против ВИЧ вырос всего на 1,5% в деньгах — с 22 до 23,5%, но значительно в упаковках — с 51 до 67,6%.

Ключевые слова: госзакупки


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22.11.2017 15:49

Отечественные фармпроизводители нарастили поставки по госконтрактам

На рынке ЖНВЛП доля российских производителей выросла на 4,3%: с 28,7% в деньгах до 32%. В онкологии на 9%: с 32 до 41%. По поставкам лекарств для редких заболеваний («7 нозологий») доля отечественных медикаментов увеличилась с 35 до 40%, зафиксировал Минпромторг.

22.11.2017 14:51

Компания PRO.MED.CS Praha a.s. запустит производство медикаментов в России

Фармкомпании ЗАО «ЗиО-Здоровье» и PRO.MED.CS Praha a.s. подписали соглашение о локализации в России производства двух лекарственных препаратов - Урсосана и Индапа. Сумма сделки превышает 2 млрд рублей.

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Некачественных медикаментов в России стало в два раза меньше

За три квартала 2017 года количество изъятых из продажи некачественных лекарств было в 2,1 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2016-го: было обнаружено 618 серий некачественных лекарственных средств, а за тот же период прошлого года — 1299 серий.

22.11.2017 11:55

Регуляторы США и ЕС признали перспективность CAR-T терапии множественной миеломы

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