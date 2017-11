Компания PRO.MED.CS Praha a.s. запустит производство медикаментов в России

Сегодня состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между фармацевтическими компаниями ЗАО «ЗиО-Здоровье» (Россия) и PRO.MED.CS Praha a.s. (Чехия). Подписание прошло в рамках российско-чешского бизнес-форума, приуроченного к официальному визиту в Россию президента Чехии Милоша Земана 20-24 ноября, сообщили Remedium в PRO.MED.CS Praha a.s.В рамках соглашения на мощностях ЗАО «ЗиО-Здоровье» будет запущено производство двух лекарственных препаратов PRO.MED.CS Praha a.s. – Урсосана и Индапа. До настоящего времени эти лекарственные средства выпускались на чешском заводе компании. Сумма сделки превышает 2 млрд рублей.На подписании соглашения присутствовали президент Чехии Милош Земан, председатель Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, генеральный директор ЗАО «ЗиО-Здоровье» Николай Сафонов и генеральный директор PRO.MED.CS Praha a.s. Иван Данек.Ключевые слова: PRO.MED.CS Praha a.s.