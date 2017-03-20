FDA одобрила первый двухкомпонентный режим терапии ВИЧ

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Главная / Новости медицины и фармации
22.11.2017 13:50
FDA одобрила первый двухкомпонентный режим терапии ВИЧКомпания ViiV Healthcare, входящая в состав GlaxoSmithKline, зарегистрировала на территории США двухкомпонентный режим лечения ВИЧ на основе долутегравира и рилпивирина (rilpivirine). Новая терапия подойдет взрослым пациентам с ВИЧ-1, у которых вирусная нагрузка поддается контролю стандартными средствами, отмечается на сайте FDA.
Проведенные клинические исследования показали безопасность и эффективность перевода пациентов со сложных методов лечения, включающих три или четыре препарата, на терапию долутегравиром и рилпивирином. На данный момент нигде не используются двухкомпонентые режимы лечения ВИЧ.
Долутегравир был разработан GlaxoSmithKline в сотрудничестве с Pfizer и Shionogi Limited, тогда как права на рилпивирин принадлежат Janssen. Новая терапия появится на рынке под торговым наименованием Juluca.
Ключевые слова: ВИЧ, FDA, ViiV Healthcare
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