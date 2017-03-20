FDA одобрила первый двухкомпонентный режим терапии ВИЧ Компания ViiV Healthcare, входящая в состав GlaxoSmithKline, зарегистрировала на территории США двухкомпонентный режим лечения ВИЧ на основе долутегравира и рилпивирина (rilpivirine). Новая терапия подойдет взрослым пациентам с ВИЧ-1, у которых вирусная нагрузка поддается контролю стандартными средствами, отмечается на сайте



Проведенные клинические исследования показали безопасность и эффективность перевода пациентов со сложных методов лечения, включающих три или четыре препарата, на терапию долутегравиром и рилпивирином. На данный момент нигде не используются двухкомпонентые режимы лечения ВИЧ.



Долутегравир был разработан GlaxoSmithKline в сотрудничестве с Pfizer и Shionogi Limited, тогда как права на рилпивирин принадлежат Janssen. Новая терапия появится на рынке под торговым наименованием Juluca.



Ключевые слова: FDA, ViiV Healthcare Компания ViiV Healthcare, входящая в состав GlaxoSmithKline, зарегистрировала на территории США двухкомпонентный режим лечения ВИЧ на основе долутегравира и рилпивирина (rilpivirine). Новая терапия подойдет взрослым пациентам с ВИЧ-1, у которых вирусная нагрузка поддается контролю стандартными средствами, отмечается на сайте FDA Проведенные клинические исследования показали безопасность и эффективность перевода пациентов со сложных методов лечения, включающих три или четыре препарата, на терапию долутегравиром и рилпивирином. На данный момент нигде не используются двухкомпонентые режимы лечения ВИЧ.Долутегравир был разработан GlaxoSmithKline в сотрудничестве с Pfizer и Shionogi Limited, тогда как права на рилпивирин принадлежат Janssen. Новая терапия появится на рынке под торговым наименованием Juluca.Ключевые слова: ВИЧ









Последние новости



FDA одобрила первый двухкомпонентный режим терапии ВИЧ Проведенные клинические исследования показали безопасность и эффективность перевода пациентов со сложных методов лечения, включающих три или четыре препарата, на терапию долутегравиром и рилпивирином.

Некачественных медикаментов в России стало в два раза меньше За три квартала 2017 года количество изъятых из продажи некачественных лекарств было в 2,1 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2016-го: было обнаружено 618 серий некачественных лекарственных средств, а за тот же период прошлого года — 1299 серий.

Регуляторы США и ЕС признали перспективность CAR-T терапии множественной миеломы Экспериментальный bb2121 разработан на основе Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR-T), нацеленных на антиген созревания B-клеток (BCMA). Первые результаты свидетельствуют о том, что лечение с помощью bb2121 может вызвать устойчивый ответ на терапию в популяции пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой.