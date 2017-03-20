Некачественных медикаментов в России стало в два раза меньше

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Главная / Новости медицины и фармации
22.11.2017 12:37
Некачественных медикаментов в России стало в два раза меньшеРосздравнадзор стал реже выявлять фальсифицированные, контрафактные и несоответствующие требованиям медикаменты. За три квартала 2017 года количество изъятых из продажи некачественных лекарств было в 2,1 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2016-го, хотя контрольная служба проверила больше серий, чем годом ранее, сообщают «Известия».
За девять месяцев Росздравнадзор проверил 27,2 тыс. образцов лекарственных средств. Это больше, чем за тот же период 2016-го (24,4 тыс.) и 2015-го (23 тыс.).
В рамках проверок было обнаружено 618 серий некачественных лекарственных средств, а за тот же период прошлого года — 1299 серий. Среди выявленных нарушений — не соответствующее заявленному количество таблеток в упаковке, нарушения самой упаковки и маркировки, недостатки в описании медикамента, неоднородность дозирования, наличие в препарате посторонних примесей. Такие претензии были предъявлены к 342 сериям лекарств 172 торговых наименований.
260 серий, которые включают 114 видов медикаментов, были отозваны производителями и импортерами. И только шесть серий лекарств оказались фальсифицированными. Еще 10 серий были признаны контрафактными.
Ключевые слова: Росздравнадзор, контрафактная продукция
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