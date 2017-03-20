Регуляторы США и ЕС признали перспективность CAR-T терапии множественной миеломы

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Главная / Новости медицины и фармации
22.11.2017 11:55
Регуляторы США и ЕС признали перспективность CAR-T терапии множественной миеломыCelgene Corporation и bluebird bio сообщили о присвоении экспериментальному клеточному препарату bb2121 статуса прорывной терапии на территории США и статуса перспективного лекарственного средства для лечения рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломы от EMA.
Экспериментальный bb2121 разработан на основе Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR-T), нацеленных на антиген созревания B-клеток (BCMA). На сегодняшний день получены убедительные предварительные данные продолжающегося клинического исследования I фазы CRB-401. Первые результаты свидетельствуют о том, что лечение с помощью bb2121 может вызвать устойчивый ответ на терапию в популяции пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой.
Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически модифицированные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.
Ключевые слова: CAR-T, Celgene
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