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 Главная / Новости медицины и фармации

22.11.2017 11:55

Регуляторы США и ЕС признали перспективность CAR-T терапии множественной миеломы

Celgene Corporation и bluebird bio сообщили о присвоении экспериментальному клеточному препарату bb2121 статуса прорывной терапии на территории США и статуса перспективного лекарственного средства для лечения рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломы от EMA.

Экспериментальный bb2121 разработан на основе Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR-T), нацеленных на антиген созревания B-клеток (BCMA). На сегодняшний день получены убедительные предварительные данные продолжающегося клинического исследования I фазы CRB-401. Первые результаты свидетельствуют о том, что лечение с помощью bb2121 может вызвать устойчивый ответ на терапию в популяции пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой.

Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически модифицированные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.

Ключевые слова: CAR-T, Celgene


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Экспериментальный bb2121 разработан на основе Т-клеток с химерными антигенными рецепторами (CAR-T), нацеленных на антиген созревания B-клеток (BCMA). Первые результаты свидетельствуют о том, что лечение с помощью bb2121 может вызвать устойчивый ответ на терапию в популяции пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой.

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