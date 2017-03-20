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 Главная / Новости медицины и фармации

22.11.2017 10:56

«Ростех» заключил первые контракты на поставку оборудования для маркировки лекарств

Компании «Р-Фарм» и Stada CIS стали первыми покупателями оборудования для маркировки лекарств производства «Концерна “Автоматика”», входящего в корпорацию «Ростех», пишет «Коммерсант».

Заместитель гендиректор Stada CIS Иван Глушков подтвердил заключение контракта и рассказал, что оборудованием «Ростеха» планируется снабдить три производственные линии на заводах «Нижфарм» и «Хемофарм».

Поставки продукции ожидаются в декабре этого года, установка — в январе 2018-го. Стоимость оборудования господин Глушков называть не стал, пояснив лишь, что оно дешевле импортного примерно на 50%.

О запуске серийного производства оборудования для маркировки лекарств на предприятии «Ростеха» стало известно в прошлом месяце. Тогда в корпорации сообщили, что на мощностях «Концерна “Автоматика”» будет локализован выпуск 8 видов оборудования, предназначенного для сериализации, агрегации и аппликации контрольных знаков. Объем инвестиций в проект превышает 20 млн евро.

Обязательная маркировка 100 % лекарственной продукции будет введена с 1 января 2019 года. Система мониторинга будет отслеживать порядка 8 млрд упаковок лекарственных препаратов в год и охватит свыше 350 тыс. участников оборота, среди которых около 1 тыс. отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств, более 100 тыс. медицинских и 250 тыс. аптечных организаций.

Ключевые слова: маркировка лекарств, Ростех, Р-Фарм, STADA


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