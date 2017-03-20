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 Главная / Новости медицины и фармации

21.11.2017 18:14

Roche получила положительные результаты испытаний сразу двух препаратов

Акции фармацевтической компании Roche выросли после появлении информации об успешном завершении двух клинических исследований препаратов для лечения гемофилии и рака легкого. Обе разработки являются потенциальными блокбастерами, пишет Reuters.

Согласно полученным данным, противоопухолевый атезолизумаб (atezolizumab) замедляет прогрессирования рака легкого, тогда как созданный для борьбы с гемофилией эмицизумаб (emicizumab) успешно сокращает вероятность кровотечений в новой подгруппе пациентов.

Эти лекарственные препараты уже были зарегистрированы в США. Так, атезолизумаб (моноклональное антитело, специфичное к белку PD-L1) одобрен для применения среди пациентов с прогрессирующим раком мочевого пузыря, в эмицизумаб (является первым в своем классе биспецифичным моноклональным антителом, предназначенным для связывания факторов свертывания крови IXa и X) недавно получил разрешение на использовании при терапии гемофилии А.

Ключевые слова: Roche


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