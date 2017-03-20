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 Главная / Новости медицины и фармации

21.11.2017 14:36

Конференция ревматологов в Москве: научные достижения и клиническая практика

С 22 по 24 ноября 2017 года в Москве в здании Правительства Москвы будет проводиться ежегодная научно-практическая конференция ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой «Ранняя стадия ревматических заболеваний: научные достижения и клиническая практика».

В настоящее время ревматические заболевания стоят на 4-м месте в мире по распространенности после сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологических заболеваний. По данным Минздрав РФ, в нашей стране насчитывается около миллиона людей, страдающих ревматическими заболеваниями, из них инвалидность ежегодно получает около 80 тысяч человек, половина которых принадлежит к возрастной группе «до 50 лет» (среди них мужчины до 49 лет, женщины — до 44 лет). Ежегодно в России регистрируется около 30 тысяч новых больных ревматическими заболеваниями, а это значит, что ровно на столько сокращается число трудоспособного населения нашей страны, и проблема переходит в разряд социально-экономических.

На конференции специалисты обсудят такие актуальные вопросы, как ранняя диагностика и терапия иммунновоспалительных ревматических и других мышечно-скелетных заболеваний. Важным предметом дискуссии на конференции в этом году станут психические и психологические проблемы пациентов, связанные с наличием хронического воспаления и коморбидной патологии. В рамках конференции состоится круглый стол, посвящённый комплексному подходу к лечению пациентов с хронической болью, ведущей к ухудшению качества жизни.

Отдельные симпозиумы будут посвящены проблемам детской ревматологии и ревматортопедии.

На Конференции соберутся ведущие ревматологи, а также невропатологии и терапветы из различных регионов страны для обсуждения актуальных проблем ревматологии, получения информации о новых клинических рекомендациях и новых направлениях исследований в области ревматологии, а также междисциплинарного обмена научными и практическими навыками и достижениями.

«За последние 15 лет ревматология изменилась кардинальным образом, в том числе благодаря лучшему пониманию проблем, которые мы интуитивно чувствовали, например, что успех терапии в отношении достижения ремиссии и прогноз заболевания в большей степени зависят от ранней постановки диагноза, чем от применения тех или иных лекарственных препаратов, даже самых инновационных, которые менее эффективны на поздних стадиях болезни - комментирует главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ, академик РАН Евгений Львович Насонов. - это новая стратегия, которая при ее реализации позволит кардинально снизить инвалидность и летальность при тяжелых иммуновоспалительных ревматических заболеваниях».

Конференция проводится Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» в рамках Программы непрерывного медицинского образования.

В дни проведения конференции состоится Экспертный Совет профильной комиссии Минздрава РФ по ревматологии, заседание президиума Ассоциации ревматологов России.

Спонсоры мероприятия: фармацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб» и «Пфайзер»

Информационные партнеры: журнал «Поликлиника», журнал «Кто есть кто в медицине», Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ», журнал «Consilium Medicum», ИД «Бионика Медиа», Медицинский портал «МЕД-инфо», агентство медицинской информации «Медфорум», «Русский медицинский журнал», образовательно-социальный портал «Альманах медицинских событий», Медицинский портал «РЕМЕДИУМ».

Дополнительная информация: +7-965-385-8292, media@media-terra.ru

Ключевые слова: анонс


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