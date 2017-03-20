Novo Nordisk займется лечением ожирения

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Главная / Новости медицины и фармации
21.11.2017 16:27
Novo Nordisk займется лечением ожиренияИз-за ценового давления на лекарственные препараты для лечения диабета компания Novo Nordisk намерена сконцентрировать свои силы на завоевании рынка медикаментов для борьбы с ожирением. Об этом информирует Reuters.
Как рассказали в компании, целью исследовательских работ Novo Nordisk будет создание лекарственных препаратов, не уступающих по эффективности оперативному лечению ожирения. Так, в первой половине 2018 года запланирован старт клинических испытаний семаглутида (semaglutide) среди 4,5 тыс. пациентов, страдающих ожирением. В Novo Nordisk рассчитывают, что применение семаглутида позволит добиться снижения массы тела примерно на 25%, для клинических исследований установлена планка в 15%. Также в портфеле компании 6 экспериментальных препаратов, 2 их которых находятся в первой фазе КИ.
Семаглутид является аналогом глюкагоподобного пептида-1 (GLP-1). Как показали исследования, его применение способствует снижению уровня глюкозы в крови пациентов с диабетом 2 типа с минимальным риском развития гипогликемии. В настоящее время заявка на одобрение семаглутида для лечения диабета 2 типа рассматриваются регуляторами США и ЕС.
Ключевые слова: Novo Nordisk
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