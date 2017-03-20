Главная / Новости медицины и фармации Пострегистрационное исследование(PASS) российского оригинального препарата Полиоксидоний® в Европе представлено на международной конференции Уникальный для России проект многоцентрового открытого пострегистрационного исследования безопасности Post Authorisation Safety Study (PASS) инъекционной формы препарата Полиоксидоний® 6 мг в Европейском Союзе (Словакия) представлен 15 ноября в рамках шестой международной конференции



Российские фармацевтические компании все активнее развивают экспортное направление, и процесс проведения пострегистрационных клинических исследований в других странах становится одной из важных задач географической экспансии. Информации о том, что представляют собой пострегистрационные исследования безопасности (PASS) в ЕС, а также рассмотрению примера первого пострегистрационного исследования препарата Полиоксидоний® в Европе была посвящена отдельная сессия международной конференции.



Исследование было инициировано НПО Петровакс Фарм в 2015 году с целью дополнительного изучения профиля безопасности препарата в рутинной клинической практике. В 2017 году компания получила отчет о его успешных результатах, который подтвердил высокий профиль безопасности лекарственного средства и хорошую переносимость среди пациентов.



«Полиоксидоний® хорошо известен в России, странах СНГ, а также Словакии. Более 20 лет препарат успешно применяется в практическом здравоохранении 11 стран и заслужил доверие врачей и потребителей. За многие годы накоплен большой опыт клинических исследований лекарственного средства в России. И наш шаг в области проведения пострегистрационного исследования Полиоксидония® в Европе – это продолжение стратегии развития экспортного потенциала продукта за рубежом, в частности на территории Европейского союза. Это первый опыт пострегистрационных исследований российских препаратов в Европе в целом, который подтвердил высокую безопасность оригинального препарата, созданного российскими учеными, - отметила медицинский директор НПО Петровакс Фарм Наталья Чирун. - Пострегистрационные исследования безопасности относятся к лучшим практикам, которые приветствуются регуляторами Евросоюза. Для осуществления проекта наша компания привлекла контрактную исследовательскую организацию Биомапас, обладающую большим опытом проведения подобных исследований в ЕС».



«Проводя исследование препарата Полиоксидоний®, мы руководствовались обновленными требованиями стандарта ICH GVP Module VII (rev. 2) и ICH GCP, - продолжил управляющий директор компании Биомапас (Biomapas) Аудрюс Свейката. - Многоцентровое исследование PASS включало 502 взрослых пациента в 15 исследовательских центрах, которые были расположены по всей Словакии. Пациенты с показаниями «острые инфекции и хронические рецидивирующие заболевания вирусной и бактериальной этиологии» наблюдались в течение курса лечения, в среднем 22 дня. В финале исследования осуществлялась оценка общей переносимости лекарственного средства по мнению врачей-исследователей и пациентов. Результаты PASS показали, что Полиоксидоний® обладает высоким профилем безопасности и хорошо переносится исследуемой популяцией пациентов, - поделился данными спикер. - 75,3% пациентов и 79,7% исследователей оценили переносимость, как очень хорошую, 21,1% пациентов и 19.3% исследователей - как хорошую».



Наталья Чирун обратила внимание на то, что PASS исследование проводилось в соответствии с европейскими стандартами[1], и было одобрено Регуляторным органом Словацкой Республики. Контроль клинических исследований осуществлялся в рамках Sponsor Oversight, все процедуры которого были строго регламентированы. Со стороны НПО Петровакс Фарм регулярно проводился мониторинг и аудит проекта в соответствии со стандартными операционными процедурами. Отчет об успешном окончании исследования войдет в состав регистрационного досье препарата для Словацкого регуляторного органа SUKL. Исследование зарегистрировано в Европейском регистре PASS[2] и получило одобрение Европейского этического комитета. Этот опыт, безусловно, интересен для российской фармацевтической индустрии в рамках пострегистрационных исследований, - заключила Наталья Чирун.



В чем особенность и преимущества PASS исследований по сравнению с рандомизированными клиническими исследованиями? Когда в России появятся регламенты, описывающие проведение таких исследований? – поднял вопросы в ходе дискуссии модератор сессии директор проектов Maxwell Biotech Group Дмитрий Мануилов.



«Основное преимущество PASS исследований в том, что они помогают оценить выявленные, потенциальные или теоретические риски лекарственных препаратов, обеспечивают получение объективных данных по безопасности, взаимодействию с другими лекарственными средствами в долгосрочной перспективе, а также оценивают соотношения «польза-риск» лекарственных препаратов при практическом применении, - отметил Аудрюс Свейката. - Данные о препарате, которые аккумулируются в рамках стандартной процедуры фармаконадзора, не предоставляют полной информации о возможном развитии нежелательных реакций. Особенность PASS состоит в том, что исследование проводится после регистрации лекарственного препарата. Данные о применении собираются в рутинной медицинской практике, когда врачи не ограничены жесткими рамками, в том числе более строгими критериями отбора, которые сопровождают рандомизированные клинические исследования».



На вопрос модератора о том, когда PASS придут в Россию руководитель Центра по мониторингу эффективного, безопасного и рационального применения лекарственных средств ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора Виталий Поливанов ответил, что в настоящее время работа в этой области ведется. Появление нормативных требований, регламентирующих проведение таких исследований, ожидается к 2020 году.



Также было подчеркнуто, что система мониторинга безопасности лекарственных средств в России активно развивается в соответствии с международными требованиями. Профиль безопасности должен отслеживаться на протяжении всего жизненного цикла препарата, в том числе в пострегистрационном периоде. Эти агрегированные данные аккумулируются в отчетах по безопасности препаратов.



Значимость подобных проектов для пациентов и врачей подчеркнул заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических болезней Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов. «Создание грамотно выстроенной практики пострегистрационных исследований в России нужно только приветствовать, - считает эксперт. – Важно только правильно расставить акценты: помнить, что обсуждается не эффективность препарата, а его безопасность; то есть именно то, на что мы должны обращать внимание с момента появления препарата и в течение всего его жизненного цикла. При этом важно оценивать не только клиническую, но и иммунологическую безопасность». По словам эксперта, независимое исследование безопасности иммунобиологических препаратов под государственным контролем должно проводиться регулярно и положительно восприниматься врачебным сообществом.



В заключение, спикеры резюмировали, что первый опыт пострегистрационного международного исследования оригинального российского препарата, инициированного компанией НПО Петровакс Фарм, повысит интерес к проведению пострегистрационных исследований безопасности другими отечественными компаниями.



Ключевые слова: Уникальный для России проект многоцентрового открытого пострегистрационного исследования безопасности Post Authorisation Safety Study (PASS) инъекционной формы препарата Полиоксидоний® 6 мг в Европейском Союзе (Словакия) представлен 15 ноября в рамках шестой международной конференции «Клинические исследования в России» , организованной Институтом Адама Смита в Москве.Российские фармацевтические компании все активнее развивают экспортное направление, и процесс проведения пострегистрационных клинических исследований в других странах становится одной из важных задач географической экспансии. Информации о том, что представляют собой пострегистрационные исследования безопасности (PASS) в ЕС, а также рассмотрению примера первого пострегистрационного исследования препарата Полиоксидоний® в Европе была посвящена отдельная сессия международной конференции.Исследование было инициировано НПО Петровакс Фарм в 2015 году с целью дополнительного изучения профиля безопасности препарата в рутинной клинической практике. В 2017 году компания получила отчет о его успешных результатах, который подтвердил высокий профиль безопасности лекарственного средства и хорошую переносимость среди пациентов.«Полиоксидоний® хорошо известен в России, странах СНГ, а также Словакии. Более 20 лет препарат успешно применяется в практическом здравоохранении 11 стран и заслужил доверие врачей и потребителей. За многие годы накоплен большой опыт клинических исследований лекарственного средства в России. И наш шаг в области проведения пострегистрационного исследования Полиоксидония® в Европе – это продолжение стратегии развития экспортного потенциала продукта за рубежом, в частности на территории Европейского союза. Это первый опыт пострегистрационных исследований российских препаратов в Европе в целом, который подтвердил высокую безопасность оригинального препарата, созданного российскими учеными, - отметила медицинский директор НПО Петровакс Фарм. - Пострегистрационные исследования безопасности относятся к лучшим практикам, которые приветствуются регуляторами Евросоюза. Для осуществления проекта наша компания привлекла контрактную исследовательскую организацию Биомапас, обладающую большим опытом проведения подобных исследований в ЕС».«Проводя исследование препарата Полиоксидоний®, мы руководствовались обновленными требованиями стандарта ICH GVP Module VII (rev. 2) и ICH GCP, - продолжил управляющий директор компании. - Многоцентровое исследование PASS включало 502 взрослых пациента в 15 исследовательских центрах, которые были расположены по всей Словакии. Пациенты с показаниями «острые инфекции и хронические рецидивирующие заболевания вирусной и бактериальной этиологии» наблюдались в течение курса лечения, в среднем 22 дня. В финале исследования осуществлялась оценка общей переносимости лекарственного средства по мнению врачей-исследователей и пациентов. Результаты PASS показали, что Полиоксидоний® обладает высоким профилем безопасности и хорошо переносится исследуемой популяцией пациентов, - поделился данными. - 75,3% пациентов и 79,7% исследователей оценили переносимость, как очень хорошую, 21,1% пациентов и 19.3% исследователей - как хорошую».обратила внимание на то, что PASS исследование проводилось в соответствии с европейскими стандартами[1], и было одобрено Регуляторным органом Словацкой Республики. Контроль клинических исследований осуществлялся в рамках Sponsor Oversight, все процедуры которого были строго регламентированы. Со стороны НПО Петровакс Фарм регулярно проводился мониторинг и аудит проекта в соответствии со стандартными операционными процедурами. Отчет об успешном окончании исследования войдет в состав регистрационного досье препарата для Словацкого регуляторного органа SUKL. Исследование зарегистрировано в Европейском регистре PASS[2] и получило одобрение Европейского этического комитета. Этот опыт, безусловно, интересен для российской фармацевтической индустрии в рамках пострегистрационных исследований, - заключилаВ чем особенность и преимущества PASS исследований по сравнению с рандомизированными клиническими исследованиями? Когда в России появятся регламенты, описывающие проведение таких исследований? – поднял вопросы в ходе дискуссии модератор сессии директор проектов Maxwell Biotech Group«Основное преимущество PASS исследований в том, что они помогают оценить выявленные, потенциальные или теоретические риски лекарственных препаратов, обеспечивают получение объективных данных по безопасности, взаимодействию с другими лекарственными средствами в долгосрочной перспективе, а также оценивают соотношения «польза-риск» лекарственных препаратов при практическом применении, - отметил. - Данные о препарате, которые аккумулируются в рамках стандартной процедуры фармаконадзора, не предоставляют полной информации о возможном развитии нежелательных реакций. Особенность PASS состоит в том, что исследование проводится после регистрации лекарственного препарата. Данные о применении собираются в рутинной медицинской практике, когда врачи не ограничены жесткими рамками, в том числе более строгими критериями отбора, которые сопровождают рандомизированные клинические исследования».На вопрос модератора о том, когда PASS придут в Россию руководитель Центра по мониторингу эффективного, безопасного и рационального применения лекарственных средств ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзораответил, что в настоящее время работа в этой области ведется. Появление нормативных требований, регламентирующих проведение таких исследований, ожидается к 2020 году.Также было подчеркнуто, что система мониторинга безопасности лекарственных средств в России активно развивается в соответствии с международными требованиями. Профиль безопасности должен отслеживаться на протяжении всего жизненного цикла препарата, в том числе в пострегистрационном периоде. Эти агрегированные данные аккумулируются в отчетах по безопасности препаратов.Значимость подобных проектов для пациентов и врачей подчеркнул заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических болезней Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова. «Создание грамотно выстроенной практики пострегистрационных исследований в России нужно только приветствовать, -. – Важно только правильно расставить акценты: помнить, что обсуждается не эффективность препарата, а его безопасность; то есть именно то, на что мы должны обращать внимание с момента появления препарата и в течение всего его жизненного цикла. При этом важно оценивать не только клиническую, но и иммунологическую безопасность». По словам эксперта, независимое исследование безопасности иммунобиологических препаратов под государственным контролем должно проводиться регулярно и положительно восприниматься врачебным сообществом.В заключение, спикеры резюмировали, что первый опыт пострегистрационного международного исследования оригинального российского препарата, инициированного компанией НПО Петровакс Фарм, повысит интерес к проведению пострегистрационных исследований безопасности другими отечественными компаниями.Ключевые слова: НПО Петровакс Фарм



Последние новости

Bayer заключила с PeptiDream соглашение по разработке противоопухолевой терапии В результате сотрудничества Bayer получит доступ к разработанной PeptiDream технологической платформе Peptide Discovery Platform System, предназначенной для создания лекарственных препаратов на основе циклических и конъюгированных пептидов. Бюджет московского фонда ОМС может вырасти на 42,1 млрд рублей в следующем году На рассмотрение Мосгордумы внесен проект закона «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». EMA переедет в Амстердам после Brexit Амстердам был выбран на заседании министров 27 стран ЕС, переезд должен завершиться к концу марта 2019 года. Жители РФ смогут записаться к врачу на портале госуслуг Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень услуг, которые предоставляются с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В России появится центр подготовки кадров для удаленного здравоохранения

Центр изучения проблем удаленного здравоохранения на базе СибГМУ займется тремя направлениями работы: образование (подготовка кадров для работы на промышленных объектах), научная деятельность (изучение факторов, которые влияют на развитие различных заболеваний) и консалтинг (организация медицинской помощи на промышленных объектах).



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3





Реклама

Для смартфона Tweets by Remediumru