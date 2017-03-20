Bayer заключила с PeptiDream соглашение по разработке противоопухолевой терапии

21.11.2017 14:51
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
21.11.2017 14:51
Bayer заключила с PeptiDream соглашение по разработке противоопухолевой терапииГерманская фармкомпания Bayer подписала договор с японским разработчиком лекарственных препаратов PeptiDream об использовании его технологического решения для поиска потенциальных ЛС на основе пептидных молекул. Стоимость сделки может достигнуть 1,11 млрд долларов, пишет The Pharma Letter.
В результате сотрудничества Bayer получит доступ к разработанной PeptiDream технологической платформе Peptide Discovery Platform System, предназначенной для создания лекарственных препаратов на основе циклических и конъюгированных пептидов. В отличии от распространенных в настоящее время биологических ЛС, препараты на основе пептидов можно будет применять перорально, при этом они способны проникать через клеточную мембрану и взаимодействовать с внутриклеточной мишенью, причем их действие более специфично, чем у лекарств на основе малых молекул.
За последние 7 лет PeptiDream договорилась о сотрудничестве с 17 крупнейшими фармкомпаниями, среди которых Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers-Squibb, Lilly, GlaxoSmithKline, Novartis, Mitsubishi Tanabe, Daiichi Sankyo, Merck, Sanofi, Teijin, Kyorin, Ipsen, Genentech, Shionogi, Asahi Kasei и Janssen.
Ключевые слова: Bayer, PeptiDream
Последние новости