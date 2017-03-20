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 Главная / Новости медицины и фармации

21.11.2017 14:51

Bayer заключила с PeptiDream соглашение по разработке противоопухолевой терапии

Германская фармкомпания Bayer подписала договор с японским разработчиком лекарственных препаратов PeptiDream об использовании его технологического решения для поиска потенциальных ЛС на основе пептидных молекул. Стоимость сделки может достигнуть 1,11 млрд долларов, пишет The Pharma Letter.

В результате сотрудничества Bayer получит доступ к разработанной PeptiDream технологической платформе Peptide Discovery Platform System, предназначенной для создания лекарственных препаратов на основе циклических и конъюгированных пептидов. В отличии от распространенных в настоящее время биологических ЛС, препараты на основе пептидов можно будет применять перорально, при этом они способны проникать через клеточную мембрану и взаимодействовать с внутриклеточной мишенью, причем их действие более специфично, чем у лекарств на основе малых молекул.

За последние 7 лет PeptiDream договорилась о сотрудничестве с 17 крупнейшими фармкомпаниями, среди которых Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers-Squibb, Lilly, GlaxoSmithKline, Novartis, Mitsubishi Tanabe, Daiichi Sankyo, Merck, Sanofi, Teijin, Kyorin, Ipsen, Genentech, Shionogi, Asahi Kasei и Janssen.

Ключевые слова: Bayer, PeptiDream


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