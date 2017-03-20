Бюджет московского фонда ОМС может вырасти на 42,1 млрд рублей в следующем году

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Главная / Новости медицины и фармации
21.11.2017 13:45
Бюджет московского фонда ОМС может вырасти на 42,1 млрд рублей в следующем годуНа рассмотрение Мосгордумы внесен проект закона «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно документу, бюджет МГФОМС может вырасти на 25% в 2018 году, рассказал директор Московского городского фонда ОМС Владимир Зеленский.
«Если говорить об основных характеристиках законопроекта, то предполагаются доходы и расходы бюджета ОМС в 2018 г. - 258,5 млрд руб., в 2019 году - 267,2 млрд руб., в 2020 г. - 275,8 млрд руб. В 2018 г. рост по сравнению с бюджетом 2017 г. в основном предполагается за счет увеличения субвенции на ОМС, которую мы получаем из федерального фонда ОМС, прирост субвенции значительный, примерно на 25%: в 2018 г. составит 205,9 млрд руб., это на 41,5 млрд руб. больше, чем в 2017 г. Бюджет сбалансирован, доходы равны расходам по всем трем периодам», - приводит АГН «Москва» слова Зеленского.
Субвенции из федерального фонда ОМС традиционно составляют большую часть доходов городского фонда, отметил он. Кроме того, большая часть расходов московского фонда ОМС направится на оплату медицинской помощи застрахованным в Москве гражданам. «В 2018 г. появляется дополнительный трансферт из бюджета города в городской фонд ОМС на оказание высокотехнологичной помощи, которая не входит в программу ОМС, в частности это медицинская помощь по лучевой терапии онкологическим пациентам, которая исторически финансировалась из бюджета города», - заключил Зеленский.
В свою очередь первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Валерий Павлов отметил, что увеличение субвенций направлено прежде всего на увеличение зарплат медицинским работникам, что позволит выполнить показатели по заработной плате, которые установлены в указах президента РФ.
Ключевые слова: Москва, ФОМС
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