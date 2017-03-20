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21.11.2017 12:25

«Мерк» назвала получателей гранта «Инновации в онкологии» в 2017 году

«Мерк» - научно-технологическая компания в сфере здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов, в четвертый раз объявила имена победителей среди соискателей ежегодного гранта «Инновации в онкологии» (GOI).

Трое победителей этой престижной программы получили в общей сложности 1 миллион евро на проведение дальнейших исследований. Их имена были названы на официальной церемонии награждения, совпавшей с ежегодным Конгрессом Европейского общества медицинской онкологии 2017 года (ESMO 2017) в Мадриде, Испания.

Получателями гранта GOI 2017 стали:

•    Рената Мария Грифантини, Государственный институт молекулярной генетики, Милан, Италия, за работу: «Новые цели опухоль-инфильтрующих Т-регуляторных лимфоцитов CD4+ в иммунотерапии»
•    Алена Грос Видаль, Институт онкологии Валь д'Эброн, Больница Валь д'Эброн, Барселона, Испания, за работу: «Индивидуальная неинвазивная терапия Т-лимфоцитами, направленная на мутаном»
•    Ангурадж Саданандам и Норин Старлинг, Институт исследований рака и Больница Роял Марсден, Лондон, Великобритания, за работу: «Характеристики эволюции метастатического колоректального рака и его устойчивого микроокружения к лечебному воздействию»

Номинанты на получение гранта выбирались из 100 заявок, присланных соискателями из разных стран мира, независимым научным комитетом, состоящим из признанных мировых экспертов в области онкологии. Критериями отбора стали актуальность для лечения пациентов, инновационный подход, научная важность, возможность практической реализации для индивидуализации терапии.

«Компания «Мерк» глубоко привержена поиску инноваций в области лечения онкологических заболеваний. Гранты по программе «Инновации в онкологии» дают нам возможность находить и поддерживать талантливых исследователей в их стремлении к инновациям в тех областях, где неудовлетворенные медицинские потребности огромны, а пациенты нуждаются в надежде на излечение, – сказал Стивен Хилдеманн (Steven Hildemann), главный медицинский специалист и Руководитель Глобального подразделения по безопасности пациентов в биофармацевтическом подразделении компании «Мерк». – Каждый год нас приятно удивляет исключительное качество научных работ и высокий профессиональный уровень соискателей. Мы поздравляем победителей этого года, а также всех остальных участников, и благодарим их за самоотверженную работу по расширению горизонтов исследований в области онкологии».

На церемонии также были представлены результаты исследований нескольких победителей прошлых лет, продемонстрировавшие достижения и эффективность этой программы.

Компания «Мерк» намерена придерживаться принципа поощрения инновационного мышления, которое двигает медицину вперед. Начиная с 2014 года компания выделила более 4 миллионов евро на развитие онкологических исследований в форме грантов на «Инновации в онкологии». Более подробную информацию о программе можно найти на сайте: http://www.grantforoncologyinnovation.org




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