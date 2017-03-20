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Главная / Новости медицины и фармации
21.11.2017 12:25
«Мерк» назвала получателей гранта «Инновации в онкологии» в 2017 году
«Мерк» - научно-технологическая компания в сфере здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов, в четвертый раз объявила имена победителей среди соискателей ежегодного гранта «Инновации в онкологии» (GOI).
• Рената Мария Грифантини, Государственный институт молекулярной генетики, Милан, Италия, за работу: «Новые цели опухоль-инфильтрующих Т-регуляторных лимфоцитов CD4+ в иммунотерапии»
«Компания «Мерк» глубоко привержена поиску инноваций в области лечения онкологических заболеваний. Гранты по программе «Инновации в онкологии» дают нам возможность находить и поддерживать талантливых исследователей в их стремлении к инновациям в тех областях, где неудовлетворенные медицинские потребности огромны, а пациенты нуждаются в надежде на излечение, – сказал Стивен Хилдеманн (Steven Hildemann), главный медицинский специалист и Руководитель Глобального подразделения по безопасности пациентов в биофармацевтическом подразделении компании «Мерк». – Каждый год нас приятно удивляет исключительное качество научных работ и высокий профессиональный уровень соискателей. Мы поздравляем победителей этого года, а также всех остальных участников, и благодарим их за самоотверженную работу по расширению горизонтов исследований в области онкологии».
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