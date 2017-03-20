EMA переедет в Амстердам после Brexit

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Главная / Новости медицины и фармации
21.11.2017 12:11
EMA переедет в Амстердам после BrexitПосле выхода Великобритании из состава Евросоюза головной офис Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) переедет в Амстердам. На сайте регулятора сообщается, что переезд завершится к концу марта 2019 года.
Амстердам был выбран на заседании министров 27 стран ЕС. Ранее опрос, проведенный среди персонала EMA, показал, что, в случае переезда из Лондона наиболее благоприятным с точки зрения сотрудников местом расположения новой штаб-квартиры агентства будет Амстердам. В первую пятерку наиболее популярных городов также вошли Барселона и Вена.
Штаб-квартира EMA располагалась в Лондоне с момента основания в 1995 году. На право размещения EMA на своей территории претендовала 21 страна-участница ЕС (включая Италию, Данию, Швецию, Испанию, Францию, Ирландию и Польшу). Вопрос о переносе главного офиса ЕМА из Лондона был поднят после того выхода Великобритании из ЕС, который был начат по итогам общенационального референдума, состоявшегося в июне текущего года.
Ключевые слова: EMA, Brexit
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