Жители РФ смогут записаться к врачу на портале госуслуг

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Главная / Новости медицины и фармации
21.11.2017 11:37
Жители РФ смогут записаться к врачу на портале госуслугС 1 января в России будет внедрена единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень услуг, которые предоставляются с использованием этой системы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
В перечень включены услуги по записи на прием к врачу, приему заявок на вызов врача на дом, предоставлению сведений о прикреплении к медицинской организации, записи для прохождения диспансеризации, предоставлению содержащихся в электронной медицинской карте сведений, предоставлению данных о полисе ОМС и страховой медицинской организации, предоставлению доступа к электронным медицинским документам, предоставлению застрахованному лицу информации о перечне оказанных ему медицинских услуг и их стоимости.
«Благодаря этому ресурсу не надо ездить из одного конца города в другой или передвигаться по территории области, стоять в очередях, заполнять разные бланки, потом ещё раз приезжать, чтобы оплатить и получить услугу. Сейчас это все делается через интернет», - заявил Дмитрий Медведев.
На сайте правительства отмечается, что принятое решение позволит обеспечить возможность взаимодействия органов и организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения через единый портал государственных и муниципальных услуг посредством единой инфраструктуры – ЕГИСЗ.
Ключевые слова: ЕГИСЗ, Дмитрий Медведев
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