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Калужский фармкластер получил первый в России европейский серебряный сертификат
Калужский фармацевтический кластер первым в Российской Федерации успешно прошел процедуру аудита и стал обладателем серебряного сертификата «Cluster Excellence» Европейского Секретариата Кластерного Анализа (ESCA).
В период с 24 по 26 октября 2017 г. Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер» прошла процедуру выездного аудита экспертами Европейского Секретариата Кластерного Анализа в рамках которой была проведена оценка системы управления кластером и основных направлений работы по 30 показателям в соответствии с методикой оценки European Cluster Excellence Initiative.
Более 70% значений данных показателей Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер» выполнила с существенным превышением требуемых значений, что подтверждает высочайший уровень системы управления кластером и соответствие результатов деятельности ведущим мировым практикам.
Как отметила исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» Ирина Новикова: «прохождение процедуры выездного аудита стало для нас важным этапом в развитии и результатом системной работы команды управления кластером. На протяжении всего периода подготовки документов и проведения процедуры аудита, мы получали полную поддержку участников кластера, их заинтересованность в совершенствовании работы кластера, что подтверждает правильность выбранного нами пути сотрудничества и кооперации участников. «Серебряный» уровень сертификации не просто подтверждает наличие системы управления кластером, а демонстрирует ее высокий уровень, прежде всего, нашим зарубежным партнерам.»
По мнению Ивана Глушкова, председателя Правления Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» «девятый в Европе (среди фармацевтических/медицинских кластеров) и первый в России «Серебряный» сертификат Калужского фармкластера – результат работы команды кластера, которая не была бы столь эффективной без поддержки со стороны Администрации Калужской области».
По словам Анатолия Сотникова – генерального директора АО «Агентство инновационного развития-центр кластерного развития Калужской области» «получение серебряного сертификата Калужским фармацевтическим кластером - это блестящее и знаковое достижение. Наш кластер стал первым в России, достигшим такого уровня, и реально вошел в клуб лучших кластеров Европы, проложив дорогу другим регионам. Проделана большая работа и огромная благодарность правлению и участникам кластера за достигнутые результаты. Калужская область гордится этими достижениями и они создают дополнительные стимулы для других наших региональных, да и всех российских инновационных кластеров».
Справочно:
Европейским Секретариатом Кластерного Анализа (ESCA) (штаб квартира в г.Берлин, Германия) с 2008 года в рамках Европейской кластерной инициативы была проведена экспертиза деятельности более 750 кластеров. В последние два года всего 5 кластеров из Российской Федерации получили бронзовый сертификат участника. Оценка деятельности Калужского фармацевтический кластер проводилась в сравнении с ведущими европейскими кластерами соответствующего профиля по 30 показателям.
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