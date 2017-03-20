В России появится центр подготовки кадров для удаленного здравоохранения Центр корпоративной медицины (ЦКМ) и Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) создадут Центр изучения проблем удаленного здравоохранения. Соглашение о создании Центра будет подписано в ноябре, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.



Удаленными объектами считаются территории, находящиеся на большом расстоянии от населенных пунктов с развитой инфраструктурой: горная местность, тундра, пустыни и промышленные объекты — шахты, шельфовая добыча и так далее. По словам генерального директора ЦКМ Сергея Антипова, система оказания медицинской помощи требует разработки стандартов, которые позволят эффективно помогать людям, работающим на удаленных объектах.



«Наша страна один из лидеров по освоению полезных ископаемых, при этом у нас нет системы профессиональной подготовки специалистов в области удаленного здравоохранения. Мы хотим объединить опыт нашей компании и научные компетенции СибГМУ. Система удаленного здравоохранения — это не столько оказание экстренной помощи, сколько создание системы комфортного жизнеобеспечения человека: медицина, психологическая реабилитация, отдых, нормальное питание в одном комплексе», — отметил Сергей Антипов.



Центр изучения проблем удаленного здравоохранения на базе СибГМУ займется тремя направлениями работы: образование (подготовка кадров для работы на промышленных объектах), научная деятельность (изучение факторов, которые влияют на развитие различных заболеваний) и консалтинг (организация медицинской помощи на промышленных объектах).



Ключевые слова: удаленное здравоохранение Центр корпоративной медицины (ЦКМ) и Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) создадут Центр изучения проблем удаленного здравоохранения. Соглашение о создании Центра будет подписано в ноябре, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.Удаленными объектами считаются территории, находящиеся на большом расстоянии от населенных пунктов с развитой инфраструктурой: горная местность, тундра, пустыни и промышленные объекты — шахты, шельфовая добыча и так далее. По словам генерального директора ЦКМ Сергея Антипова, система оказания медицинской помощи требует разработки стандартов, которые позволят эффективно помогать людям, работающим на удаленных объектах.«Наша страна один из лидеров по освоению полезных ископаемых, при этом у нас нет системы профессиональной подготовки специалистов в области удаленного здравоохранения. Мы хотим объединить опыт нашей компании и научные компетенции СибГМУ. Система удаленного здравоохранения — это не столько оказание экстренной помощи, сколько создание системы комфортного жизнеобеспечения человека: медицина, психологическая реабилитация, отдых, нормальное питание в одном комплексе», — отметил Сергей Антипов.Центр изучения проблем удаленного здравоохранения на базе СибГМУ займется тремя направлениями работы: образование (подготовка кадров для работы на промышленных объектах), научная деятельность (изучение факторов, которые влияют на развитие различных заболеваний) и консалтинг (организация медицинской помощи на промышленных объектах).Ключевые слова: СибГМУ









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В России появится центр подготовки кадров для удаленного здравоохранения

Центр изучения проблем удаленного здравоохранения на базе СибГМУ займется тремя направлениями работы: образование (подготовка кадров для работы на промышленных объектах), научная деятельность (изучение факторов, которые влияют на развитие различных заболеваний) и консалтинг (организация медицинской помощи на промышленных объектах).

Фармпроизводителям не хватило времени для внедрения системы маркировки лекарств

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