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20.11.2017 17:50

VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC 2018)

Дата: 18.04.2018 – 20.04.2018

Место: Россия, Москва, Центр Международной Торговли (Краснопресненская набережная, 12)

Сайт: www.EECAAC2018.org

Описание:

С 18 по 20 апреля 2018 года в Москве состоится VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC 2018), являющаяся крупнейшим в регионе форумом по теме профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Организаторами выступают Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Конференция планирует собрать до 3000 делегатов из 80 стран мира. Среди них – ведущие мировые ученые, политические деятели, гражданские лидеры, представители международных организаций и сообществ людей, живущих с ВИЧ.
Девиз VI Конференции – «Мобилизуя ресурсы: опыт, инвестиции, инновации».

Работа на Конференции ведется по четырем направлениям: «Содействие международному развитию», «Наука и медицина», «Эффективная профилактика» и «Гражданское общество».

Особое внимание на предстоящем форуме будет уделено новейшим научным открытиям, исследованиям и разработкам, внедрению их в практику общественного здравоохранения, связи науки и медицины, проведению операционных исследований, обучению и повышению квалификации медицинских работников в соответствии с новейшими научными и медицинскими достижениями.

Конференция предполагает проведение уникальных мероприятий специального формата по актуальным темам, в том числе:
• Вопросы развития фармацевтического рынка, локализации производства лекарственных препаратов и использования других механизмов для расширения доступности лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний будут рассмотрены на Конференции в рамках специальных сессий, в которых примут участие эксперты по здравоохранению, регулированию фармацевтического рынка, интеллектуальной собственности и патентному праву

• Спорт и его воздействие, роль и возможности в деле профилактики ВИЧ стали новым направлением Пятой Конференции по ВИЧ/СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии. Сохраняя преемственность тема «ВИЧ и спорт» будет освещена на VI Конференции, в целях повышения информированности людей, спортсменов и болельщиков по вопросам ВИЧ/СПИДа содействуя предотвращению дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ

Правительство Российской Федерации, признавая особую значимость борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, рассматривает VI Конференцию как возможность консолидировать усилия стран в противодействии эпидемии посредством обсуждения и разработки новых подходов профилактике и лечению и призывает всех, кому не безразлична эта тема, принять участие в работе Конференции.

Всем делегатам будет оказана всесторонняя организационная поддержка и содействие.

Вы можете зарегистрироваться на мероприятие, а также ознакомиться с более подробной информацией на нашем сайте www.EECAAC2018.org

Ключевые слова: анонс


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