Фармпроизводителям не хватило времени для внедрения системы маркировки лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
20.11.2017 17:46
Фармпроизводителям не хватило времени для внедрения системы маркировки лекарствПроизводители лекарственных препаратов намерены попросить власти скорректировать план внедрения маркировки лекарств и продлить срок на реализацию системы мониторинга движения медикаментов. Как пишет «Коммерсант», по итогам заседания экспертного совета по фармацевтической промышленности «Деловой России» будет принята соответствующая резолюция.
Согласно разработанному Росздравнадзору проекту, до 31 марта 2018 года маркировка должна быть обязательной для лекарств из программы «7 нозологий», до 30 июня — для ЖНВЛП стоимостью более 500 руб., до 30 сентября — стоимостью более 100 руб., а до конца 2018 года — для всех оставшихся лекарств.
Члены комитета, среди которых представители фармкомпаний, участвующих в пилотном проекте маркировки, считают необходимым продлить срок для лекарств из «7 нозологий» до конца второго квартала, а для всех остальных препаратов — до конца 2018 года. В фармкомпаниях заявили, что это связано с длительными сроками поставок иностранного оборудования для нанесения маркировки, а также с отсутствием документа, регулирующего продажи уже изготовленной продукции с большим сроком годности.
Также участники рынка отмечают, что большинство лекарств придется перерегистрировать из-за изменения внешнего вида и размера упаковок, из-за чего Росздравнадзор может не справиться с таким объемом работы. Нет также нормативной документации по работе в России иностранных компаний, из-за чего могут сорваться поставки импортных препаратов.
Ключевые слова: маркировка лекарств
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