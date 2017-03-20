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 Главная / Новости медицины и фармации

20.11.2017 16:48

Российские женщины недооценивают важность регулярных медицинских осмотров

Исследование, проведенное в рамках проекта «Bayer Барометр» позволило выяснить отношение жительниц городов России к собственному здоровью. Оказалось, что российские женщины знают, что нужно делать для поддержания хорошего самочувствия, однако далеко не всегда придерживаются этих правил и недооценивают важность регулярного посещения врача.

В половине случаев (51%) опрошенные оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, еще 42% респондентов в целом удовлетворены его состоянием. Три основных правила, которые горожанки назвали самыми важными для сохранения здоровья, — это здоровый сон (85%), своевременный отдых (80%) и отсутствие стресса (79%). Однако соблюдают эти правила только 36, 29 и 23% опрошенных соответственно.

Чаще всего для поддержания здоровья жительницы России отказываются от курения (65%), чрезмерного употребления алкоголя (56%), а также стараются поддерживать оптимальный вес (41%) и выпивать достаточное количество жидкости (41%). Хотя женщины все больше задумываются о сохранении своего здоровья, только 44% опрошенных заявили о важности регулярных медицинских осмотров, а значимость ответственного самолечения оценили только 34% женщин.

По мнению Ирины Лавровой, полученные данные демонстрируют, что респонденты не готовы брать ответственность за собственное здоровье. «Необходимо систематизировать подход и повышать роль не только женщин, но всего населения в заботе о собственном здоровье. Одним из решений может быть внедрение в России концепции ответственного самолечения, которая призвана служить ориентиром для граждан в вопросах профилактических мероприятий, мониторинга состояния здоровья, приверженности назначенного врачом лечения, а также самостоятельной борьбы с легкими недомоганиями».

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи женщин — жительниц столицы (17% от числа всех опрошенных), городов-миллионников (29%) и других крупных городов с населением более 100 тысяч человек (54%). Для проведения исследования были выделены четыре возрастные группы: от 18 до 24 лет (19%), от 25 до 34 (35%), от 35 до 44 (25%) и от 44 до 55 лет (20%).

Выборка репрезентирует интернет-аудиторию женщин в возрасте 18-55 лет, проживающих в российских городах с населением более 100 тысяч человек (на основе данных компании ФОМ о структуре аудитории Интернета в России).

Ключевые слова: Bayer, Bayer Барометр


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