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 Главная / Новости медицины и фармации

20.11.2017 14:16

Здоровый образ жизни населения может на 60% сократить затраты на здравоохранение

Ответственное отношение людей к своему здоровью и образу жизни может сэкономить до 60% средств здравоохранения на лечение предотвратимых заболеваний. Об этом в понедельник на заседании комитета Госдумы по здравоохранению заявил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, информирует ТАСС.

По словам Костенникова, достаточно большой процент смертей в мире связан с вредными привычками: избыточное употребление алкоголя, ожирение, низкий уровень физической культуры, употребление наркотиков.

«Если бы удалось отрегулировать эти процессы, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, то, возможно, примерно на 60% можно [сократить] текущие затраты, банально на медицинскую помощь, и направить эти средства на продление жизни тех, кому это действительно нужно», - сказал он.

Он добавил, что речь идет о тратах здравоохранения на предотвратимые заболевания и состояния, которые зависят от отношения людей к здоровью. В первую очередь это заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: здоровый образ жизни


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