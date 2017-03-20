Здоровый образ жизни населения может на 60% сократить затраты на здравоохранение

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Главная / Новости медицины и фармации
20.11.2017 14:16
Здоровый образ жизни населения может на 60% сократить затраты на здравоохранениеОтветственное отношение людей к своему здоровью и образу жизни может сэкономить до 60% средств здравоохранения на лечение предотвратимых заболеваний. Об этом в понедельник на заседании комитета Госдумы по здравоохранению заявил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, информирует ТАСС.
По словам Костенникова, достаточно большой процент смертей в мире связан с вредными привычками: избыточное употребление алкоголя, ожирение, низкий уровень физической культуры, употребление наркотиков.
«Если бы удалось отрегулировать эти процессы, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью, то, возможно, примерно на 60% можно [сократить] текущие затраты, банально на медицинскую помощь, и направить эти средства на продление жизни тех, кому это действительно нужно», - сказал он.
Он добавил, что речь идет о тратах здравоохранения на предотвратимые заболевания и состояния, которые зависят от отношения людей к здоровью. В первую очередь это заболевания сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: здоровый образ жизни
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