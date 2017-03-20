Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

20.11.2017 10:36

Открылся фармацевтический завод в ОЭЗ Тольятти

17 ноября на территории особой экономической зоны «Тольятти» состоялось официальное открытие фармацевтического завода «Озон Фарм», который стал первым российским производством и единственным фармацевтическим предприятием на данной промышленной площадке.

В церемонии запуска приняли участие директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Алехин, временно исполняющий обязанности вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, директор ООО «Озон Фармацевтика» Павел Алексенко, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров, представители Ассоциации производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения.

«Для региона очень важно, что кластер медицинских и фармацевтических технологий продолжает укрепляться такими современными предприятиями, как «Озон Фарм» в особой экономической зоне «Тольятти». На заводе будет производиться порядка 50 наименований лекарств, которые смогут составить достойную конкуренцию существующим на рынке зарубежным аналогам», – отметил временно исполняющий обязанности вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

На заводе будут выпускать лекарственные средства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Продукция предприятия обеспечит доступными лекарственными средствами население России и стран ближнего зарубежья.

Объем осуществленных инвестиций резидента составил 1,3 млрд рублей, что превысило ранее заявленные планы финансирования. В перспективе на заводе будет работать 250 человек.

Проект создания завода по производству лекарственных препаратов в ОЭЗ «Тольятти» был одобрен на заседании экспертного совета в сентябре 2014 года. В апреле 2015 года на площадке резидента была забита первая свая и началось строительство производственного корпуса. Спустя два года, компания оформила всю разрешительную документацию на ввод объекта в эксплуатацию и провела необходимые подготовительные работы для запуска своего производства.

Справочно: Учредителем ООО «Озон Фарм» является компания по производству лекарственных средств ООО «Озон» с географией продаж по всей территории РФ, в странах СНГ, юго-восточной Азии. На сегодняшний день компания-учредитель входит в число лидеров отечественного рынка фарминдустрии, ежегодно производя более 300 млн упаковок лекарственных препаратов в год.




Последние новости

20.11.2017 10:53

Перинатальный центр в Петрозаводске будет построен к концу года

Чтобы ускорить темпы строительства, количество работающих на объекте увеличено на 17% – до 470 человек. Из антикризисного фонда госкорпорации «Ростех» на завершение работ в полном объеме перечислено дополнительно 360 млн рублей.

17.11.2017 17:42

Статус «Московский врач» захотели получить 3000 медиков

Статус «Московский врач» можно получить по нескольким специальностям, если выполнены стандартные условия по наличию действующего сертификата, места работы и профессионального стажа. Дополнительные надбавки к окладу в размере 15 тысяч рублей, будут выплачиваться за каждую специальность, по которой кандидат получил статус «Московский врач».

17.11.2017 17:05

ВЦИОМ узнал о недовольстве россиян системой здравоохранения

Оценки состояния системы здравоохранения в обществе в целом сегодня невысоки: 9% дают положительные оценки, 52% - отрицательные, еще 37% - «удовлетворительные».

17.11.2017 16:15

Минздрав составит карту здравоохранения России

К концу этого года ведомство завершит основную работу над геоинформационной системой, которая позволит определить, где в стране не хватает поликлиник и больниц.

17.11.2017 14:41

Российский разработчик средств диагностики редких видов рака приступил к экспорту продукции

Компании «Фарм-Синтез.Lab» удалось достичь договоренности о поставках с индийским дистрибьютором Esente Healthcare и двумя вузами в Турции - университетами Анкары и Стамбула.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


Подписка

ONLINE

Реклама


Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks