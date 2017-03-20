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Открылся фармацевтический завод в ОЭЗ Тольятти
17 ноября на территории особой экономической зоны «Тольятти» состоялось официальное открытие фармацевтического завода «Озон Фарм», который стал первым российским производством и единственным фармацевтическим предприятием на данной промышленной площадке.
В церемонии запуска приняли участие директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Алехин, временно исполняющий обязанности вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, директор ООО «Озон Фармацевтика» Павел Алексенко, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров, представители Ассоциации производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения.
«Для региона очень важно, что кластер медицинских и фармацевтических технологий продолжает укрепляться такими современными предприятиями, как «Озон Фарм» в особой экономической зоне «Тольятти». На заводе будет производиться порядка 50 наименований лекарств, которые смогут составить достойную конкуренцию существующим на рынке зарубежным аналогам», – отметил временно исполняющий обязанности вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
На заводе будут выпускать лекарственные средства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Продукция предприятия обеспечит доступными лекарственными средствами население России и стран ближнего зарубежья.
Объем осуществленных инвестиций резидента составил 1,3 млрд рублей, что превысило ранее заявленные планы финансирования. В перспективе на заводе будет работать 250 человек.
Проект создания завода по производству лекарственных препаратов в ОЭЗ «Тольятти» был одобрен на заседании экспертного совета в сентябре 2014 года. В апреле 2015 года на площадке резидента была забита первая свая и началось строительство производственного корпуса. Спустя два года, компания оформила всю разрешительную документацию на ввод объекта в эксплуатацию и провела необходимые подготовительные работы для запуска своего производства.
Справочно: Учредителем ООО «Озон Фарм» является компания по производству лекарственных средств ООО «Озон» с географией продаж по всей территории РФ, в странах СНГ, юго-восточной Азии. На сегодняшний день компания-учредитель входит в число лидеров отечественного рынка фарминдустрии, ежегодно производя более 300 млн упаковок лекарственных препаратов в год.
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