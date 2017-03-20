Правительство утвердило порядок описания лекарств для госзакупок

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Главная / Новости медицины и фармации
20.11.2017 13:01
Правительство утвердило порядок описания лекарств для госзакупокПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении единых правил описания лекарственных препаратов, закупаемых для государственных нужд. Мера направлена на унификацию процедуры госзакупок, отмечается на сайте правительства.
Согласно подписанному постановлению, в документации о закупке должна указываться лекарственная форма препарата, его дозировка и остаточный срок годности. Допускается также указание пути введения, а для лекарственных препаратов для использования в педиатрической практике –возраста ребенка.
Вводится запрет на указание определенных единиц измерения дозировки лекарственного препарата при возможности конвертирования в другие единицы измерения, объема наполнения первичной упаковки и формы выпуска препарата, вспомогательных веществ, фиксированного температурного режима хранения препарата при наличии альтернативного, количества единиц лекарства во вторичной упаковке, требования поставки конкретного количества упаковок вместо количества лекарственного препарата, а также других характеристик медикаментов, содержащихся в инструкциях по его применению, указывающих на конкретного производителя. При этом допускается использование таких характеристик при описании объекта закупки, когда не имеется другой возможности описать лекарственный препарат.
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Ключевые слова: госзакупки
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