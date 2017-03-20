Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

20.11.2017 12:11

ВОЗ может присоединиться к испытаниям российской вакцины от туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает разработку российской вакцины от туберкулеза. Об этом заявил генеральный директор международной организации Тедрос Адханом, сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия работает над новой профилактической вакциной от туберкулеза. По ее словам, уже подтверждена высокая иммуногенность и безопасность разработки в формировании устойчивого клеточного и гуморального иммунитета при ее применении.

«Есть опыт, когда третья фаза клинических исследований проводится совместно с ВОЗ. Я так думаю, что мы с генеральным директором ВОЗ, доктором Тедросом, этот вопрос отдельно обсудим, по окончании второй фазы», — сказала Скворцова журналистам.

Тедрос Адханом напомнил, что ВОЗ сотрудничает с Россией в работе над вакциной от лихорадки Эбола (первая зарегистрированная вакцина в мире). «И то, что сейчас сказала министр (о разработке вакцины от туберкулеза – ред.), мы также будем сотрудничать с Россией», — заявил гендиректор ВОЗ.

Он отметил, что ВОЗ заинтересована в возможности иметь вакцины, разработанные Россией, не только от туберкулеза или Эболы, но и от других значимых заболеваний.

Ключевые слова: ВОЗ, туберкулез


Последние новости

20.11.2017 14:16

Здоровый образ жизни населения может на 60% сократить затраты на здравоохранение

Достаточно большой процент смертей в мире связан с вредными привычками: избыточное употребление алкоголя, ожирение, низкий уровень физической культуры, употребление наркотиков.

20.11.2017 13:01

Правительство утвердило порядок описания лекарств для госзакупок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении единых правил описания лекарственных препаратов, закупаемых для государственных нужд.

20.11.2017 12:11

ВОЗ может присоединиться к испытаниям российской вакцины от туберкулеза

ВОЗ заинтересована в возможности иметь вакцины, разработанные Россией, заявил глава организации Тедрос Адханом.

20.11.2017 10:53

Перинатальный центр в Петрозаводске будет построен к концу года

Чтобы ускорить темпы строительства, количество работающих на объекте увеличено на 17% – до 470 человек. Из антикризисного фонда госкорпорации «Ростех» на завершение работ в полном объеме перечислено дополнительно 360 млн рублей.

17.11.2017 17:42

Статус «Московский врач» захотели получить 3000 медиков

Статус «Московский врач» можно получить по нескольким специальностям, если выполнены стандартные условия по наличию действующего сертификата, места работы и профессионального стажа. Дополнительные надбавки к окладу в размере 15 тысяч рублей, будут выплачиваться за каждую специальность, по которой кандидат получил статус «Московский врач».

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


Подписка

ONLINE

Реклама


Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks