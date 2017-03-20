ВОЗ может присоединиться к испытаниям российской вакцины от туберкулеза

20.11.2017 12:11
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
20.11.2017 12:11
ВОЗ может присоединиться к испытаниям российской вакцины от туберкулезаВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает разработку российской вакцины от туберкулеза. Об этом заявил генеральный директор международной организации Тедрос Адханом, сообщает РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия работает над новой профилактической вакциной от туберкулеза. По ее словам, уже подтверждена высокая иммуногенность и безопасность разработки в формировании устойчивого клеточного и гуморального иммунитета при ее применении.
«Есть опыт, когда третья фаза клинических исследований проводится совместно с ВОЗ. Я так думаю, что мы с генеральным директором ВОЗ, доктором Тедросом, этот вопрос отдельно обсудим, по окончании второй фазы», — сказала Скворцова журналистам.
Тедрос Адханом напомнил, что ВОЗ сотрудничает с Россией в работе над вакциной от лихорадки Эбола (первая зарегистрированная вакцина в мире). «И то, что сейчас сказала министр (о разработке вакцины от туберкулеза – ред.), мы также будем сотрудничать с Россией», — заявил гендиректор ВОЗ.
Он отметил, что ВОЗ заинтересована в возможности иметь вакцины, разработанные Россией, не только от туберкулеза или Эболы, но и от других значимых заболеваний.
Ключевые слова: ВОЗ, туберкулез
Последние новости