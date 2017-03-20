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 Главная / Новости медицины и фармации

20.11.2017 10:53

Перинатальный центр в Петрозаводске будет построен к концу года

Компания «РТ-Соцстрой» (входит в «Ростех») завершит работы по строительству здания перинатального центра в Петрозаводске до конца 2017 года, сообщается на сайте госкорпорации. В настоящее время объект готов почти на 80%.

Чтобы ускорить темпы строительства, количество работающих на объекте увеличено на 17% – до 470 человек. Из антикризисного фонда госкорпорации «Ростех» на завершение работ в полном объеме перечислено дополнительно 360 млн рублей.

В адрес клиники отгружено более 30% специализированного медицинского оборудования. В чистых комнатах проводится монтаж «тяжелой» медицинской техники. Кроме того, для перинатального центра приобретены два высокотехнологичных реанимобиля с дополнительным медоборудованием общей стоимостью около 15 млн рублей.

Строительство в Петрозаводске ведется по федеральной программе развития сети перинатальных центров в регионах России. В ее рамках «Ростех» определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 аналогичных клиник по всей стране. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани. В ближайшие дни планируется сдача центров в Пензе и Якутии.

Ключевые слова: Ростех, перинатальный центр


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