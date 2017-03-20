Перинатальный центр в Петрозаводске будет построен к концу года Компания «РТ-Соцстрой» (входит в «Ростех») завершит работы по строительству здания перинатального центра в Петрозаводске до конца 2017 года,



Чтобы ускорить темпы строительства, количество работающих на объекте увеличено на 17% – до 470 человек. Из антикризисного фонда госкорпорации «Ростех» на завершение работ в полном объеме перечислено дополнительно 360 млн рублей.



В адрес клиники отгружено более 30% специализированного медицинского оборудования. В чистых комнатах проводится монтаж «тяжелой» медицинской техники. Кроме того, для перинатального центра приобретены два высокотехнологичных реанимобиля с дополнительным медоборудованием общей стоимостью около 15 млн рублей.



Строительство в Петрозаводске ведется по федеральной программе развития сети перинатальных центров в регионах России. В ее рамках «Ростех» определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 аналогичных клиник по всей стране. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани. В ближайшие дни планируется сдача центров в Пензе и Якутии.



Ключевые слова: перинатальный центр Компания «РТ-Соцстрой» (входит в «Ростех») завершит работы по строительству здания перинатального центра в Петрозаводске до конца 2017 года, сообщается на сайте госкорпорации. В настоящее время объект готов почти на 80%.Чтобы ускорить темпы строительства, количество работающих на объекте увеличено на 17% – до 470 человек. Из антикризисного фонда госкорпорации «Ростех» на завершение работ в полном объеме перечислено дополнительно 360 млн рублей.В адрес клиники отгружено более 30% специализированного медицинского оборудования. В чистых комнатах проводится монтаж «тяжелой» медицинской техники. Кроме того, для перинатального центра приобретены два высокотехнологичных реанимобиля с дополнительным медоборудованием общей стоимостью около 15 млн рублей.Строительство в Петрозаводске ведется по федеральной программе развития сети перинатальных центров в регионах России. В ее рамках «Ростех» определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 аналогичных клиник по всей стране. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани. В ближайшие дни планируется сдача центров в Пензе и Якутии.Ключевые слова: Ростех









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Перинатальный центр в Петрозаводске будет построен к концу года

Чтобы ускорить темпы строительства, количество работающих на объекте увеличено на 17% – до 470 человек. Из антикризисного фонда госкорпорации «Ростех» на завершение работ в полном объеме перечислено дополнительно 360 млн рублей.

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