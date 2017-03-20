Статус «Московский врач» захотели получить 3000 медиков

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Главная / Новости медицины и фармации
17.11.2017 17:42
Статус «Московский врач» захотели получить 3000 медиковВласти Москвы получили около 3 тыс. заявлений на соискание звания «Московский врач», рассказал мэр Сергей Собянин на церемонии вручения первых свидетельств о присвоении статуса. Пока экзамены на получение статуса сдали около 400 врачей, сообщает ТАСС.
«Мы не предполагали, что это звание будет настолько востребовано и интересно для врачебного сообщества. В настоящее время у нас уже около 3000 заявлений на получение звания «Московский врач», - сказал столичный градоначальник.
По его словам в экзамен были заложены очень высокие требования. Собянин подчеркнул, что самое главное для тех, кто получил такой статус - это признание со стороны пациентов, москвичей. «Теперь не надо искать по знакомым, советоваться, кто хороший врач. Можно зайти на сайт департамента здравоохранения, посмотреть реестр врачей со званием «Московский врач» и узнать, к кому можно пойти с гарантией того, что получишь высококвалифицированную медицинскую помощь», - добавил он.
Среди первых обладателей статуса «Московский врач» – врачи общей практики, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и оториноларингологи. Каждому из них уже с ноября будет начисляться дополнительно к зарплате по 15 тыс. рублей ежемесячно в соответствии с целевым грантом, ранее учрежденным Правительством Москвы.
Ключевые слова: Москва, Московский врач
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