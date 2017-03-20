Минздрав составит карту здравоохранения России

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Главная / Новости медицины и фармации
17.11.2017 16:15
Минздрав составит карту здравоохранения РоссииМинистерство здравоохранения оценит доступность медицинской помощи для населения в регионах России. К концу этого года ведомство завершит основную работу над геоинформационной системой, которая позволит определить, где в стране не хватает поликлиник и больниц, и принять управленческие решения, пишут «Известия». В дальнейшем планируется обновлять данные в карте ежегодно.
Графическое отображение населенных пунктов и объектов здравоохранения в новой системе оформлено на платформе «Яндекс.Карт». Для каждой больницы в базе указан ее коечный фонд, для каждой поликлиники — плановая мощность. С помощью карты можно также оценить доступность скорой помощи. «Возможности системы позволяют построить маршрут в медицинскую организацию, исходя из существующей карты покрытия дорог. При указании начала маршрута и медицинской организации оценивается расстояние между ними и время, необходимое для прибытия в зависимости от способа передвижения», — пояснили в Минздраве.
С помощью портала Минздрав России и органы управления здравоохранением могут оценить шаговую и транспортную доступность медицинских организаций в разрезе регионов, районов и населенных пунктов, соответствие медицинской инфраструктуры критериям доступности медпомощи. Доступ к карте есть как у федеральных, так и региональных чиновников от здравоохранения.
Ключевые слова: Минздрав, карта здравоохранения
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