PharmaDATA: ТОП-20 препаратов по сумме и объему закупок аптечными учреждениями

17.11.2017 15:58
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
17.11.2017 15:58
PharmaDATA: ТОП-20 препаратов по сумме и объему закупок аптечными учреждениямиАналитический портал PharmaDATA представляет обновление данных по сумме и объему закупок аптечными учреждениями за октябрь 2017. Анализ производился на основе данных 18 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ (72% выборки – неструктурированная розница).
Лидерами по сумме закупок в рублях в октябре 2017 стали препараты Кагоцел, Ингавирин и Алфлутоп. Противогриппозные препараты на первых строчках отражают сезонные колебания рынка. Потерял позиции Лизобакт - падение с 3 строчки на 10-ю.
Неизменный лидер рейтинга по объему закупок в упаковках - Пластырь бактерицидный. Далее мы можем наблюдать значительные изменения в списке – Нафтизин, Кагоцел, Ксилен и Кеторол появились в первой десятке рейтинга.
Данные представлены в натуральном и денежном выражении.
Ключевые слова: PharmaDATA
Последние новости