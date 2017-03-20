Российский разработчик средств диагностики редких видов рака приступил к экспорту продукции

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Главная / Новости медицины и фармации
17.11.2017 14:41
Российский разработчик средств диагностики редких видов рака приступил к экспорту продукцииКомпания «Фарм-Синтез.Lab», которая занимается разработкой первых отечественных пептидных прекурсоров (химических соединений для выявления редких видов рака), договорилась о поставках своей продукции в Индию и Турцию. Российские пептидные прекурсоры поставляются за рубеж впервые, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.
Компании «Фарм-Синтез.Lab» удалось достичь договоренности о поставках с индийским дистрибьютором Esente Healthcare и двумя вузами в Турции - университетами Анкары и Стамбула. Партия прекурсоров уже направлена потребителям - с ее помощью клиники двух стран смогут провести диагностику опухолей у нескольких тысяч пациентов.
Заинтересованность в средствах диагностики онкологических заболеваний отмечается во многих европейских странах. В настоящее время «Фарм-Синтез.Lab» ведет переговоры о поставках продукции в Венгрию и Португалию.
Разработка резидента «Сколково» позволяет эффективно диагностировать такой редкий вид рака как нейроэндокринная опухоль (НЭО). Пептидные прекурсоры от «Фарм-Синтез.Lab» позволяют также обнаружить рак предстательной железы. Разработка проходит исследования в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий, «Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна» и «Московском онкологическом научно-исследовательском институте имени П.А. Герцена».
Ключевые слова: Фарм-Синтез.Lab, экспорт
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