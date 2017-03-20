Россияне назвали самые актуальные проблемы здравоохранения

На долгое ожидание медицинской помощи пожаловались больше половины респондентов (56%), обратившихся в медучреждения по полису ОМС.

Еще 42% обратили внимание на некомфортные условия в больницах и поликлиниках — отсутствие сидячих мест и плохую вентиляцию, а 40% — на нехватку нужных лекарств и оборудования. Более трети респондентов (37%) указали на недостаточный профессиональный уровень врачей и столько же — на то, что специалистов просто не хватает.

При этом 52% опрошенных оценивают российскую систему здравоохранения негативно и только 37% — удовлетворительно. Варианты "хорошо" и "скорее хорошо" выбрали 9% респондентов.

По мнению почти половины участников опроса, проблемы помогло бы решить "наказание рублем" — финансирование медицинских учреждений в зависимости от качества услуг. Еще треть (35%) считают, что надо увольнять руководителей больниц и поликлиник, оказывающих некачественный услуги, а четверть (25%) высказываются за контроль со стороны независимых организаций, защищающих права пациентов.

Подавляющее большинство респондентов (82%) называют правильной систему, при которой права пациентов защищают страховые компании. Основной функцией страховых представителей 55% участников опроса назвали защиту в случаях врачебных ошибок, 42% считают важным информирование о бесплатных медицинских услугах.

Комментируя итоги исследования, представитель ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что уровень информирования людей о тех услугах, которые могут быть получены бесплатно, действительно невысокий. А основатель центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов обратил внимание на низкий уровень страховой грамотности населения: "Явно не хватает информации, что есть страховые компании, которые эти права должны защищать".

Совместное исследование ВЦИОМ и центра "Платформа" проводилось в октябре методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,2 тысячи человек старше 18 лет. Погрешность не превышает 3,5 процента.