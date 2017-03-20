В Волгоградской области заработает центр инновационных лекарственных средств

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Главная / Новости медицины и фармации
17.11.2017 11:49
В Волгоградской области заработает центр инновационных лекарственных средствНаучный центр инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством Волгоградского государственного медицинского университета на базе Химико-фармацевтического кластера в Волгоградской области начнет работу в декабре, информирует ТАСС.
Как рассказал ректор университета Владимир Петров, для прохождения доклинических и первой фазы клинических исследований уже подготовлено более 30 инновационных молекул.
Как пояснил журналистам завкафедрой университета, академик РАН, профессор Александр Спасов, это будет первый в стране центр, позволяющий в одном месте проводить весь блок исследований - синтез, изучение активности препарата, создание лекарственных форм, проведение клинических исследований и опытно-промышленное производство. «Открытие будет в декабре. Для того, чтобы развернуть полномасштабную работу, потребуется еще год – полтора», - рассказал он.
Данный центр станет первым этапом создания кластера - ключевого проекта для всего Юга России. Весь проект оценивается в 7 млрд рублей и рассчитан на три этапа, в ходе которых вокруг инновационного центра будут создаваться заводы для производства лекарственных средств, в том числе инновационных.
Ключевые слова: Научный центр инновационных лекарственных средств, Волгоград
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