Евросоюз и Россия направят 12,5 млн евро на борьбу с социально значимыми заболеваниями

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Главная / Новости медицины и фармации
17.11.2017 11:21
Евросоюз и Россия направят 12,5 млн евро на борьбу с социально значимыми заболеваниямиВ течение двух лет Россия вместе с Евросоюзом потратят 12,5 млн евро на разработки в области диагностики и лечения ВИЧ, гепатита С и туберкулеза. Новое направление совместных российско-европейских исследований анонсировали вчера представители Минобрнауки РФ и Евросоюза, пишет «Коммерсант».
Глава отдела науки и технологий представительства ЕС в РФ Ричард Бургер сообщил, что с 2017 года стартует новое направление совместных исследований России и ЕС — конкурс проектов в области здравоохранения. Предполагается поддержка исследований, связанных с такими социально значимыми болезнями, как ВИЧ, туберкулез и гепатит С.
Российские организации, у которых есть партнеры в ЕС, должны направить заявки до 18 апреля 2018 года. Вклад ЕС в научные разработки, которые должны касаться методов диагностики, исследований восприимчивости вирусов и инфекций к лекарственным препаратам, исследований сопутствующих этим диагнозам заболеваний, а также создание научной базы для развития стратегий лечения. Евросоюз планирует направить на поддержку таких проектов 10 млн евро, ожидаемый вклад России оценивается в 2–2,5 млн евро. Предполагается, что этих средств будет достаточно для трех-четырех проектов.
Исследования в области здравоохранения должны улучшить координацию и содействовать интеграции между европейским и российскими медицинскими центрами, которые работают с пациентами, у которых диагностированы ВИЧ, туберкулез и гепатит С, стимулировать накопление массива научных данных для уменьшения глобального бремени этих заболеваний. Исследователи рассчитывают оптимизировать и персонализировать процессы диагностирования и лечения, а также улучшить качество жизни пациентов.
Ключевые слова: Россия, Евросоюз, сотрудничество
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