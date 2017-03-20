Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулеза

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Главная / Новости медицины и фармации
16.11.2017 16:27
Российские ученые создали две новые вакцины от туберкулезаВ России ведутся исследования сразу двух новых отечественных вакцин для профилактики и лечения туберкулеза, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова на глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения. Конференция «Ликвидировать туберкулез в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход» открылась в четверг в Москве, информирует РИА Новости.
«В России в настоящее время успешно завершается первый этап клинических исследований новой рекомбинантной бустерной вакцины для профилактики туберкулеза, которая сможет защитить не только детей, но и взрослых, получивших в детстве прививку вакцины БЦЖ», — заявила Скворцова.
По ее словам, уже подтверждена высокая иммуногенность и безопасность этой вакцины в формировании устойчивого клеточного и гуморального иммунитета при ее применении.
Также запланированы клинические исследования терапевтической вакцины. На этапе доклинических испытаний, препарат позволил сократить сроки лечения туберкулеза у лабораторных животных и предотвратил реактивацию латентной формы инфекции, рассказала министр.
Скворцова отметила, что первый проект уже вызвал интерес иностранных партнеров. Были получены заявки из нескольких стран мира с просьбой подключиться ко второй фазе исследований. Министр пояснила, что если человек в детстве был привит вакциной БЦЖ, то новая вакцина помогает восстановить всю его иммунную память и защитить даже во взрослом возрасте.
Ключевые слова: туберкулез, Вероника Скворцова
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