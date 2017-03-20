В России одобрен первый препарат против первично-прогрессирующего рассеянного склероза

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Главная / Новости медицины и фармации
16.11.2017 15:26
В России одобрен первый препарат против первично-прогрессирующего рассеянного склерозаРоссия стала девятой страной в мире, зарегистрировавшей окрелизумаб компании Roche для терапии рецидивирующего и первично-прогрессирующего рассеянного склероза. В РФ препарат был одобрен раньше, чем в странах ЕС, говорится в официальном материале, поступившем в редакцию Remedium.
В Roche рассказали, что окрелизумаб не имеет аналогов в мире для лечения наиболее инвалидизирующего типа течения рассеянного склероза – первично-прогрессирующего. При рецидивирующем рассеянном склерозе окрелизумаб продемонстрировал превосходящую эффективность по трем основным критериям по сравнению со стандартом терапии.
Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором повреждается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. При ППРС состояние пациента неуклонно ухудшается, без периодов полного восстановления и ремиссий, характерных для РРС. Пациент в среднем за 10 лет теряет способность к передвижению без посторонней поддержки, не может обслуживать себя самостоятельно, нередко нарушаются зрение и речь. До недавнего времени считалось, что главная роль в патогенезе рассеянного склероза принадлежит исключительно Т-клеткам. Исследования последних лет подтвердили ключевую роль В-клеток в развитии РС.
Окрелизумаб является моноклональным антителом, специфичным к CD20 позитивным В-клеткам иммунной системы. По прогнозам аналитиков, ежегодные продажи препарата к 2021 году превысят 3 млрд долларов.
Ключевые слова: Roche, окрелизумаб, рассеянный склероз
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