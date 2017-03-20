Прививку от гриппа сделали 45% жителей РФ

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Главная / Новости медицины и фармации
16.11.2017 13:23
Прививку от гриппа сделали 45% жителей РФОт гриппа на сегодняшний день привито порядка 45% населения России, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас на сегодняшний день почти 45% населения РФ привито от гриппа. Это хорошие показатели. Тем, кто ещё не успел, самое время это сделать, потому что пока эпидемического подъема заболеваемости нет, и до конца ноября, мы прогнозируем, можно спокойно делать прививку с тем, чтобы защитить себя на весь следующий сезон», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Она отметила, что этот год – первый в истории РФ, когда федеральный бюджет финансирует приобретение вакцины для 40% от совокупного населения страны. Также, по данным Поповой, вакцина закупается на средства из бюджетов субъектов РФ, активно закупают вакцины и работодатели, а также сами россияне.
Ключевые слова: грипп, вакцинация
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