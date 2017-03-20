Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

16.11.2017 10:06

«Сандоз»: наш вклад в борьбу с антибиотикорезистентностью

В рамках Всемирной недели правильного использования антибиотиков состоялся международный научный симпозиум компании «Сандоз» «Борьба с инфекциями ради спасения жизни», цель которого – повышение информированности медицинского сообщества о проблеме устойчивости к антибиотикам.

Еще в 2015 году генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен рассказала, что мировое сообщество недооценивает эту проблему, которая уже привела к кризису здравоохранения. В частности, Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что только 50% пациентов можно вылечить с помощью препаратов, находящихся в обращении. Из-за супербактерий – микроорганизмов, устойчивых к различным видам антибиотиков – ежегодно погибают 200 тысяч новорожденных. Согласно подсчетам аналитиков, к 2050 году экономический ущерб от супербактерий составит 100 триллионов долларов. К этому времени супербактерии унесут жизни 360 миллионов человек1.

«Компания «Сандоз», являясь лидером в производстве высококачественных антибиотиков, активно поддерживает борьбу с антибиотикорезистентностью во всем мире, в том числе в России. Мы глубоко убеждены, что для сохранения эффективности антибактериальной терапии в будущем необходимо постоянно обеспечивать врачей новейшими знаниями о рациональном использовании антибиотиков. Для достижения этой цели мы постоянно находимся в поиске инновационных способов взаимодействия с медицинским сообществом, - заявил Дмитрий Советкин, глава компании «Сандоз» в России, выступая на открытии симпозиума. – Сегодняшнее мероприятие призвано сделать актуальную медицинскую информацию доступной как можно большему числу специалистов в нашей стране и за ее пределами».

Слушателями симпозиума стали более 1000 врачей разных специальностей: пульмонологи, терапевты, клинические фармакологи, оториноларингологи, педиатры, терапевты. Прямая трансляция мероприятия осуществлялась в 10 городов России и 14 стран Европы, Африки и Ближнего Востока.

В ходе своих выступлений международные и российские эксперты Питер Барнс (Великобритания), Чарльз Фелдман (ЮАР), Хартмут Лод (Германия) и Андрей Станиславович Лопатин (Россия) представили данные о росте антибиотикорезистентности и проблеме рационального использования антибиотиков, рассказали о современных подходах к диагностике и лечению одних из самых распространенных инфекционных заболеваний: внебольничной пневмонии, синуситов и бронхита.

«Устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для человечества и может затронуть любого из нас, в любом возрасте и в любой стране. Для предотвращения развития антибиотикорезистентности в России необходимо ограничить безрецептурный отпуск препаратов, своевременно повышать осведомленность не только врачей, но и пациентов в сфере рационального применения препаратов», – сказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, профессор, доктор медицинских наук Роман Сергеевич Козлов.

В 2016 году компания «Сандоз» совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провела опрос среди более чем 600 российских врачей, подтвердивший озабоченность подавляющего большинства специалистов проблемой роста антибиотикорезистентности. По мнению опрошенных, к основным мерам по сохранению эффективности антибактериальной терапии относятся: продажа антибиотиков только по рецепту (38% ответивших), четкое соблюдение рекомендаций врача (24%), борьба с самолечением (24%), использование только качественных лекарственных средств (15%).





Последние новости

17.11.2017 17:42

Статус «Московский врач» захотели получить 3000 медиков

Статус «Московский врач» можно получить по нескольким специальностям, если выполнены стандартные условия по наличию действующего сертификата, места работы и профессионального стажа. Дополнительные надбавки к окладу в размере 15 тысяч рублей ,удут выплачиваться за каждую специальность, по которой кандидат получил статус «Московский врач».

17.11.2017 17:05

ВЦИОМ узнал о недовольстве россиян системой здравоохранения

Оценки состояния системы здравоохранения в обществе в целом сегодня невысоки: 9% дают положительные оценки, 52% - отрицательные, еще 37% - «удовлетворительные».

17.11.2017 16:15

Минздрав составит карту здравоохранения России

К концу этого года ведомство завершит основную работу над геоинформационной системой, которая позволит определить, где в стране не хватает поликлиник и больниц.

17.11.2017 14:41

Российский разработчик средств диагностики редких видов рака приступил к экспорту продукции

Компании «Фарм-Синтез.Lab» удалось достичь договоренности о поставках с индийским дистрибьютором Esente Healthcare и двумя вузами в Турции - университетами Анкары и Стамбула.

17.11.2017 13:17

На рынок вышел высокоэффективный препарат для лечения гемофилии А

В США одобрено лекарственное средство эмицизумаб (emicizumab), способное сократить число кровотечений при гемофилии А на 87%. Регистрационное удостоверение было выдано компании Genentech.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


Подписка

ONLINE

Реклама


Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks