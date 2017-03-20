«Сандоз»: наш вклад в борьбу с антибиотикорезистентностью

В рамках Всемирной недели правильного использования антибиотиков состоялся международный научный симпозиум компании «Сандоз» «Борьба с инфекциями ради спасения жизни», цель которого – повышение информированности медицинского сообщества о проблеме устойчивости к антибиотикам.

Еще в 2015 году генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен рассказала, что мировое сообщество недооценивает эту проблему, которая уже привела к кризису здравоохранения. В частности, Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что только 50% пациентов можно вылечить с помощью препаратов, находящихся в обращении. Из-за супербактерий – микроорганизмов, устойчивых к различным видам антибиотиков – ежегодно погибают 200 тысяч новорожденных. Согласно подсчетам аналитиков, к 2050 году экономический ущерб от супербактерий составит 100 триллионов долларов. К этому времени супербактерии унесут жизни 360 миллионов человек1.

«Компания «Сандоз», являясь лидером в производстве высококачественных антибиотиков, активно поддерживает борьбу с антибиотикорезистентностью во всем мире, в том числе в России. Мы глубоко убеждены, что для сохранения эффективности антибактериальной терапии в будущем необходимо постоянно обеспечивать врачей новейшими знаниями о рациональном использовании антибиотиков. Для достижения этой цели мы постоянно находимся в поиске инновационных способов взаимодействия с медицинским сообществом, - заявил Дмитрий Советкин, глава компании «Сандоз» в России, выступая на открытии симпозиума. – Сегодняшнее мероприятие призвано сделать актуальную медицинскую информацию доступной как можно большему числу специалистов в нашей стране и за ее пределами».

Слушателями симпозиума стали более 1000 врачей разных специальностей: пульмонологи, терапевты, клинические фармакологи, оториноларингологи, педиатры, терапевты. Прямая трансляция мероприятия осуществлялась в 10 городов России и 14 стран Европы, Африки и Ближнего Востока.

В ходе своих выступлений международные и российские эксперты Питер Барнс (Великобритания), Чарльз Фелдман (ЮАР), Хартмут Лод (Германия) и Андрей Станиславович Лопатин (Россия) представили данные о росте антибиотикорезистентности и проблеме рационального использования антибиотиков, рассказали о современных подходах к диагностике и лечению одних из самых распространенных инфекционных заболеваний: внебольничной пневмонии, синуситов и бронхита.

«Устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для человечества и может затронуть любого из нас, в любом возрасте и в любой стране. Для предотвращения развития антибиотикорезистентности в России необходимо ограничить безрецептурный отпуск препаратов, своевременно повышать осведомленность не только врачей, но и пациентов в сфере рационального применения препаратов», – сказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, профессор, доктор медицинских наук Роман Сергеевич Козлов.

В 2016 году компания «Сандоз» совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провела опрос среди более чем 600 российских врачей, подтвердивший озабоченность подавляющего большинства специалистов проблемой роста антибиотикорезистентности. По мнению опрошенных, к основным мерам по сохранению эффективности антибактериальной терапии относятся: продажа антибиотиков только по рецепту (38% ответивших), четкое соблюдение рекомендаций врача (24%), борьба с самолечением (24%), использование только качественных лекарственных средств (15%).



