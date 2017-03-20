Российский фармрынок вырос на 7% в денежном выражении

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Главная / Новости медицины и фармации
16.11.2017 10:56
Российский фармрынок вырос на 7% в денежном выраженииПо итогам 1-3 кварталов 2017 года, российский рынок лекарственных препаратов достиг 863,54 млрд рублей и 3,8 млрд упаковок, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7% больше в денежном выражении и на 2% в натуральном. Такие данные приводит аналитическая компания AlphaRM.
В целом сентябрь завершился приростом розничного и падением государственного сегментов фармрынка как к предыдущему месяцу (на +11% и -21% соответственно), так и к прошлому году (на +1% и -21% соответственно). По результатам трех кварталов, прирост показали как розничный (+10%), так и государственный (+2%) сегменты фармрынка.
По результатам 1-3 кварталов 2017 года, TOП5 компаний сохранился без изменений: лидером фармацевтического рынка осталась корпорация Sanofi, далее следуют корпорации Novartis, Bayer, Johnson & Johnson и Servier. Корпорации Abbott и GSK совершили рокировку в рейтинге: Abbott поднялась на одну строчку рейтинга с приростом 8%, вытеснив корпорацию GSK с приростом 2%. Корпорация Pfizer улучшила свои позиции в рейтинге на два пункта, продемонстрировав прирост около 16%. Общая доля ТОР-10 корпораций по результатам августа 2017 года составляет 29,15% фармацевтического рынка.
Ключевые слова: AlphaRM
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