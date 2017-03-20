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 Главная / Новости медицины и фармации

16.11.2017 09:45

Фонд Baring Vostok продал долю в «Аптечной сети 36,6»

Фонд Baring Vostok продал свою долю в холдинге «Аптечная сеть 36,6» компании «Россиум», принадлежащей Роману Авдееву, информирует РБК. До настоящего времени Baring Vostok владела 13,7% аптечного холдинга.

Представитель Baring Vostok подтвердил РБК выход из состава акционеров «Аптечной сети «36,6». Причины сделки собеседник издания комментировать отказался.

По итогам первого полугодия 2017 года «Аптечная сеть «36,6» потеряла звание лидера розничного фармрынка: ее обогнала «Ригла» (входит в группу «Протек»). В январе—июне этого года чистая прибыль компании выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016-го в десять раз, до 345 млн рублей. Рост, который был зафиксирован впервые за последние два года, группа объясняла сокращением зарплатного фонда, увеличением доли прямых контрактов с производителями и исключением неликвидных активов.

Выручка сети в первом полугодии составила 24,7 млрд руб., что на 8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом совокупный финансовый долг группы на конец первого полугодия 2017 года достиг 26,5 млрд руб.

Ключевые слова: Аптечная сеть 36, 6


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