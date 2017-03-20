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 Главная / Новости медицины и фармации

15.11.2017 18:26

BIOCAD снизит стоимость ряда лекарств на 50-91%

Биотехнологическая компания BIOCAD направила пакет документов на перерегистрацию цены ряда жизненно важных лекарственных препаратов в сторону понижения от 50 до 91%. В компании сообщили, что благодаря этому шагу экономия госбюджета составит более 1 млрд рублей.

Снижение стоимости затронет иматиниб (его цена снизится на 87-91%), бортезомиб (86%), глатирамера ацетат (73%) и дарунавир (50%). Данные препараты используются в терапии миелолейкоза, рака желудочно-кишечного тракта, множественной миеломы, рассеянного склероза, ВИЧ.

Как рассказал гендиректор BIOCAD, снижение стоимости происходит в результате совершенствования технологий производства, увеличения глубины синтеза и перехода на собственные компоненты. Он подчеркнул, что эта мера полностью отвечает бизнес-задачам компании - добровольное снижение цен определяется рыночной ситуацией.

Все перечисленные препараты относятся к наиболее часто закупаемым и востребованным. Цена контракта на иматиниб в 2017 году составила 136 млн рублей, бортезомиб – 787 млн рублей, дарунавир – 343 млн рублей. На закупку препарата глатирамера ацетат государство тратило более 5 млрд рублей в год. В 2016 году ситуация постепенно стала меняться: благодаря регистрации двух отечественных воспроизведенных препаратов глатирамера ацетата, снижение цены составило 30%. Дальнейшее удешевление воспроизведенных препаратов глатирамера ацетата, ставшее возможным благодаря синтезу субстанции в России, позволит еще больше сократить затраты государства на терапию и сделать доступнее лекарственные препараты первой линии. Так, например, количество пациентов, получающих терапию препаратами по программе «7 нозологий» с 2008 по 2016 год выросло в 3 раза.

Ключевые слова: BIOCAD, снижение цен лекарственных препаратов


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