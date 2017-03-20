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 Главная / Новости медицины и фармации

15.11.2017 16:40

Сократить смертность от ССЗ удалось 12 российским регионам

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 2016 году в 12 из 85 регионов России снизилась на фоне сокращения общей смертности и смертности «от прочих причин», отмечают эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье». В то же время, по их данным, в 14 регионах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превысила целевые показатели, установленные в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Показатели смертности от ССЗ упали в Курской, Калининградской, Курганской, Тверской областях, в Севастополе, в Чеченской Республике, республиках Башкортостан, Татарстан, Тыва, Хакасия, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

Тем не менее, три региона из их числа (Курская область, г. Севастополь и Еврейская автономная область) не достигли целевых показателей по снижению смертности от болезней системы кровообращения, установленных в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Всего же с планом по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не справились 14 регионов. Максимальное отставание от нормативов продемонстрировали Еврейская автономная область (17,2%), г. Севастополь (17%), Костромская область (16,7%), Архангельская область (12,2%), Республика Коми (11%) и Республика Крым (10%).

«Это может быть связано, во-первых, с сокращением сети медицинских организаций и числа врачей, которое привело к снижению объемов медицинской помощи. Во-вторых, с дефицитом кардиологов и сосудистых коек в районных больницах. В результате десятки тысяч пациентов с инфарктами миокарда, нестабильной стенокардией и инсультами ежегодно госпитализируются в непрофильные отделения», - отметил директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

В топ-12 регионов с самыми высокими абсолютным значениями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2016 году вошли: Псковская (1065,9 случая на 100 тысяч населения), Владимирская (832,5), Костромская (818,4), Орловская (934,6), Тверская (938,8), Ульяновская (817,8), Вологодская (815,7), Новгородская (924,5), Пензенская (825,0) области; Республика Крым (945,1); г. Севастополь (844,2); Еврейская автономная область (821,8).

Внимание экспертов привлек тот факт, что еще в 10 регионах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, а общая смертность на 100 тысяч – напротив, повысилась. В число этих регионов входят Московская, Рязанская, Ярославская, Вологодская области; Камчатский, Приморский края; Республика Чувашия; г. Москва и Чукотский автономные округа.

Ключевые слова: Фонд "Здоровье", сердечно-сосудистые заболевания


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