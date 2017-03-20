«Мерк» заключила стратегический союз с Project Data Sphere для создания Global Oncology Big Data

«Мерк» – научно-технологическая компания в сфере здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов, объявила о своем намерении вступить в стратегический союз с Project Data Sphere LLC, независимым некоммерческим проектом CEO Roundtable on Cancer's Life Sciences Consortium, для совместного руководства Global Oncology Big Data Alliance (GOBDA). Об этом было объявлено в Мадриде (Испания) на ежегодном Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO 2017) в сентябре 2017 года.



«Главной целью нашего альянса с Project Data Sphere является использование возможностей big data на пользу пациентам с онкологическими заболеваниями, – сказала Белен Гариджио (Belén Garijo), член Совета директоров, исполнительный директор подразделения Здравоохранение компании «Мерк». – Мы инвестируем в проекты, расширяющие границы исследований в области лечения онкологических заболеваний, и надеемся, что они ускорят открытие, разработку и внедрение инновационных методов терапии на пользу всем, кто нуждается в этом».



Проект GOBDA был создан для расширения открытого доступа к неперсонализированным данным пациентов с целью совершенствования аналитических возможностей при использовании инновационной цифровой платформы Project Data Sphere. Она содержит данные клинических исследований с участием почти 100 000 пациентов, предоставленные различными организациями. Объединение и анализ информации уже позволил получить важные новые результаты. Проект GOBDA расширит платформу и дополнит ее результатами исследований редких опухолей, экспериментальных проектов и данными новых пациентов.



Эффективное использование сведений, полученных на основе анализа big data, поможет оптимизировать клинические исследования. Также это даст возможность создать общий реестр данных, продвинуться в глобальном понимании лечения онкологических заболеваний и сфокусироваться на зонах высоких неудовлетворенных потребностей в этой области. Высвобождение аналитических данных и big data для изучения редких, но серьезных иммуноопосредованных нежелательных явлений и способов борьбы с ними позволит медицинскому сообществу предоставить регуляторным органам новые знания для включения их в клинические рекомендации по лечению заболеваний. Также это поможет разработать модели раннего распознавания нежелательных явлений и повышения результативности лечения.



«Big data меняет знакомую нам систему здравоохранения, увеличивает наши возможности по сбору, совместному использованию и анализу информации. Благодаря этому уже появились инновации в лечении онкологических заболеваний, – сказал доктор Мартин Дж. Мёрфи (Martin J. Murphy), глава Project Data Sphere LLC. – Совместные усилия «Мерк» и Project Data Sphere будут направлены на объединение и усиление глобального онкологического сообщества при помощи big data и новых аналитических возможностей. Мы рады появлению проекта Global Oncology Big Data Alliance и консолидации усилий специалистов из разных стран мира по продолжению работы, направленной на поиск лучших решений для пациентов с онкологическими заболеваниями».



Инвестиции в новый проект подтверждают приверженность компании «Мерк» поддержке инновационных и творческих подходов, которые способствуют развитию медицины и открывают новую главу в инновациях в области онкологии.

