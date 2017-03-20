Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

15.11.2017 15:35

«Мерк» заключила стратегический союз с Project Data Sphere для создания Global Oncology Big Data

«Мерк» – научно-технологическая компания в сфере здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов, объявила о своем намерении вступить в стратегический союз с Project Data Sphere LLC, независимым некоммерческим проектом CEO Roundtable on Cancer's Life Sciences Consortium, для совместного руководства Global Oncology Big Data Alliance (GOBDA). Об этом было объявлено в Мадриде (Испания) на ежегодном Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO 2017) в сентябре 2017 года.

«Главной целью нашего альянса с Project Data Sphere является использование возможностей big data на пользу пациентам с онкологическими заболеваниями, – сказала Белен Гариджио (Belén Garijo), член Совета директоров, исполнительный директор подразделения Здравоохранение компании «Мерк». – Мы инвестируем в проекты, расширяющие границы исследований в области лечения онкологических заболеваний, и надеемся, что они ускорят открытие, разработку и внедрение инновационных методов терапии на пользу всем, кто нуждается в этом».

Проект GOBDA был создан для расширения открытого доступа к неперсонализированным данным пациентов с целью совершенствования аналитических возможностей при использовании инновационной цифровой платформы Project Data Sphere. Она содержит данные клинических исследований с участием почти 100 000 пациентов, предоставленные различными организациями. Объединение и анализ информации уже позволил получить важные новые результаты. Проект GOBDA расширит платформу и дополнит ее результатами исследований редких опухолей, экспериментальных проектов и данными новых пациентов.

Эффективное использование сведений, полученных на основе анализа big data, поможет оптимизировать клинические исследования. Также это даст возможность создать общий реестр данных, продвинуться в глобальном понимании лечения онкологических заболеваний и сфокусироваться на зонах высоких неудовлетворенных потребностей в этой области. Высвобождение аналитических данных и big data для изучения редких, но серьезных иммуноопосредованных нежелательных явлений и способов борьбы с ними позволит медицинскому сообществу предоставить регуляторным органам новые знания для включения их в клинические рекомендации по лечению заболеваний. Также это поможет разработать модели раннего распознавания нежелательных явлений и повышения результативности лечения.

«Big data меняет знакомую нам систему здравоохранения, увеличивает наши возможности по сбору, совместному использованию и анализу информации. Благодаря этому уже появились инновации в лечении онкологических заболеваний, – сказал доктор Мартин Дж. Мёрфи (Martin J. Murphy), глава Project Data Sphere LLC. – Совместные усилия «Мерк» и Project Data Sphere будут направлены на объединение и усиление глобального онкологического сообщества при помощи big data и новых аналитических возможностей. Мы рады появлению проекта Global Oncology Big Data Alliance и консолидации усилий специалистов из разных стран мира по продолжению работы, направленной на поиск лучших решений для пациентов с онкологическими заболеваниями».

Инвестиции в новый проект подтверждают приверженность компании «Мерк» поддержке инновационных и творческих подходов, которые способствуют развитию медицины и открывают новую главу в инновациях в области онкологии.




Последние новости

17.11.2017 17:42

Статус «Московский врач» захотели получить 3000 медиков

Статус «Московский врач» можно получить по нескольким специальностям, если выполнены стандартные условия по наличию действующего сертификата, места работы и профессионального стажа. Дополнительные надбавки к окладу в размере 15 тысяч рублей ,удут выплачиваться за каждую специальность, по которой кандидат получил статус «Московский врач».

17.11.2017 17:05

ВЦИОМ узнал о недовольстве россиян системой здравоохранения

Оценки состояния системы здравоохранения в обществе в целом сегодня невысоки: 9% дают положительные оценки, 52% - отрицательные, еще 37% - «удовлетворительные».

17.11.2017 16:15

Минздрав составит карту здравоохранения России

К концу этого года ведомство завершит основную работу над геоинформационной системой, которая позволит определить, где в стране не хватает поликлиник и больниц.

17.11.2017 14:41

Российский разработчик средств диагностики редких видов рака приступил к экспорту продукции

Компании «Фарм-Синтез.Lab» удалось достичь договоренности о поставках с индийским дистрибьютором Esente Healthcare и двумя вузами в Турции - университетами Анкары и Стамбула.

17.11.2017 13:17

На рынок вышел высокоэффективный препарат для лечения гемофилии А

В США одобрено лекарственное средство эмицизумаб (emicizumab), способное сократить число кровотечений при гемофилии А на 87%. Регистрационное удостоверение было выдано компании Genentech.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


Подписка

ONLINE

Реклама


Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks