В России будет разработана новая программа поддержки фармотрасли

18.09.2017 20:42
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
18.09.2017 20:42
В России будет разработана новая программа поддержки фармотраслиВ 2018 году правительство РФ разработает новую программу поддержки отечественной фармацевтической промышленности, рассчитанную до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Как передает ТАСС, об этом заявил в ходе II Всероссийской GMP-конференции заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
По словам замминистра, программа должна будет учитывать развитие технологий не только в РФ, но и во всем мире. К ее разработке будут привлечены крупнейшие участники рынка и фармпроизводители.
Что касается ближайших мер по поддержке отечественного фармпрома, то по словам Цыба, в ближайшее время правительство намерено ввести новые преференции для российских компаний, занимающихся производством лекарственных средств по полному циклу и использующих фармацевтические субстанции отечественного производства.
Ранее о разработке новой госпрограммы развития фармпрома рассказал участникам конференции глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, ее основными направлениями станут развитие экспорта и поддержка производства инновационных лекарственных средств.
Ключевые слова: Минпромторг, 2030, Цыб, Мантуров
Последние новости