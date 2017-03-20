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 Главная / Новости медицины и фармации

18.09.2017 20:42

В России будет разработана новая программа поддержки фармотрасли

В 2018 году правительство РФ разработает новую программу поддержки отечественной фармацевтической промышленности, рассчитанную до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Как передает ТАСС, об этом заявил в ходе II Всероссийской GMP-конференции заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

По словам замминистра, программа должна будет учитывать развитие технологий не только в РФ, но и во всем мире. К ее разработке будут привлечены крупнейшие участники рынка и фармпроизводители.

Что касается ближайших мер по поддержке отечественного фармпрома, то по словам Цыба, в ближайшее время правительство намерено ввести новые преференции для российских компаний, занимающихся производством лекарственных средств по полному циклу и использующих фармацевтические субстанции отечественного производства.

Ранее о разработке новой госпрограммы развития фармпрома рассказал участникам конференции глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, ее основными направлениями станут развитие экспорта и поддержка производства инновационных лекарственных средств.

Ключевые слова: Минпромторг, 2030, Цыб, Мантуров


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