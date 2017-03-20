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 Главная / Новости медицины и фармации

18.09.2017 19:46

Правительство рассмотрит законопроект о дистанционной розничной торговле лекарствами

Комиссия по законопроектной деятельности при правительстве РФ одобрила законопроект, легализующий дистанционную розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского применения, а также ветеринарными препаратами дистанционным способом. Одновременно документ вводит запрет на дистанционную розничную торговлю рецептурными препаратами.

После одобрения правительственной комиссии законопроект будет рассмотрен на заседании правительства РФ.

Согласно сообщению сайта Кабмина, проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» разработан Минздравом России. Право вести такую торговлю предоставляется аптечным и ветеринарным аптечным организациям. Документ также вносит ряд уточнений в определения понятий «фармацевтическая деятельность», «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация», необходимых для легализации нового вида фармацевтической деятельности.

В целях реализации запрета на дистанционную торговлю рецептурными лекарственными средствами законопроектом вносится изменение в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому сведения о сайтах, торгующих рецептурными препаратами, могут быть включены в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Доступ к таким сайтам может быть ограничен по решению федеральных органов исполнительной власти.


Ключевые слова: дистанционная торговля ЛС, законопроект, Правительство РФ


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