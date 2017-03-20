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 Главная / Новости медицины и фармации

18.09.2017 17:42

«Верофарм» и «Бион» договорились о стратегическом партнерстве

Компания «Верофарм», входящая в группу Abbott, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с российским производителем фармацевтических субстанций компанией «Бион», сообщает GMP News.

Документ предусматривает сотрудничество фармпроизводителей в сфере разработки и производства лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, а также болезней сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Производство ЛС будет осуществляться на предприятиях «Верофарм», расположенных в г. Белгороде и пос. Вольгинский Владимирской области.

«Современные производственные площадки «Верофарм» оборудованы в строгом соответствии со стандартами GMP и мы с особым вниманием подходим к выбору производственных партнеров. Наша новая инициатива служит развитию индустрии здравоохранения и способствует сохранению здоровья людей», - заявила в связи с подписанием соглашения генеральный директор «Верофарм» Елена Бушберг.
Подписание соглашения состоялось в рамках II Всероссийской GMP-конференции, организатором которой выступил Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга России.

Российская компания «Верофарм» вошла в состав Abbott в 2014 году. «Бион» - российское химико-фармацевтическое предприятие, созданное в г. Обнинске Калужской области в 2004 году. В настоящее время в портфеле компании около 30 наименований фармацевтических субстанций - зарегистрированных и находящихся в процессе регистрации.

Ключевые слова: "Верофарм", "Бион"


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