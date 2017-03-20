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 Главная / Новости медицины и фармации

18.09.2017 13:41

«Нацимбио» будет производить лекарства против ВИЧ-инфекции из индийских субстанций

Национальная иммунобиологическая компания (“Нацимбио”) будет закупать субстанции для производства антиретровирусных препаратов у индийского производителя Mylan Laboratories. Соответствующее рамочное соглашение подписано в конце предыдущей недели представителями компаний, пишут «Ведомости».

По информации издания, подписанный документ предусматривает как поставку субстанций, так и трансфер технологий для локализации их производства в России, что должно будет привести к снижению отпускных цен на препараты на внутреннем рынке.
В настоящее время у «Нацимбио» нет собственного производства лекарств для лечения ВИЧ-инфекции, однако компания активно ищет партнеров для вхождения в этот сегмент фармацевтического рынка. В частности, ранее «Нацимбио» заключила соглашение с группой «Р-фарм» о совместном предприятии по выпуску АРВ-препаратов. Еще одно соглашение о создании совместного предприятия было подписано в 2016 году с индийской компанией Cipla.

Как уточняют «Ведомости» со ссылкой на источник в «Нацимибио», компания вела переговоры со всеми крупными производителями генериков АРВ-препаратов, и Mylan предложила ей наиболее выгодные условия сотрудничества. Впрочем, российская компания не намерена отказываться от работы с Cipla и другими игроками рынка.

Площадками для производства препаратов на основе субстанций Mylan могут стать курганский завод «Синтез», а также фармацевтический комплекс Форт, расположенный в Рязанской области. Нацимбио располагает 32,39% и 25,01% акций этих предприятий наряду с Marathon Group, которой принадлежат 52 % и 50,1% акций соответственно.

Ключевые слова: ВИЧ, "Нацимбио", Mylan


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