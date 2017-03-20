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 Главная / Новости медицины и фармации

18.09.2017 12:14

Осенний фармацевтический саммит PHARMASTRATEGIES-2017


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Меньше месяца осталось до осеннего фармацевтического саммита  PHARMASTRATEGIES-2017, который компания infor-media Russia проведет 3-4 октября в Лотте Отель Москва.

В основе саммита – стратегия развития на 2018 год глазами GMов и владельцев розницы. На площадке вы встретите всех игроков рынка и только доброжелательную атмосферу. Вас ждут актуальные темы и драйверы роста фармацевтического рынка и любовь к общему делу!

Два стратегических потока на одной площадке:

3 октября
IX Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?»

4 октября
IX Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

•    В ФОКУСЕ: рынок России и его динамика, тренды, особенности, проблемы и возможности.
•    АТМОСФЕРА: профессиональная и качественная «тусовка» (позволяющая решить все необходимые вопросы максимально быстро);
•    КОНТЕНТ: глубокая интеграция в рынок, мы собрали только самые болезненные темы;
•    ТАКТИКА: только готовые решения, мы основываемся только на экспертизе;
•    ФОРМАТ: максимум дискуссий — максимум общения: мы даем аудитории возможность именно обсуждения и живого общения;
•    ВСЕ тренды развития, основанные на практике в формате know-how.
•    НОВЫЙ УГОЛ обзора, новые форматы и взгляд других игроков из сферы здоровья
•    НЕТ ГРАНИЦ: расширяем границы и идем в СНГ
•    И конечно же, неформальная программа, по которой вы так соскучились!

РЕГИСТРАЦИЯ

Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru


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